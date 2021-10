Sindikati na nogah: kaj se dogaja v Oplu?

Stellantis je dodobra razburil sindikate v Nemčiji z razkritjem načrtov glede dveh Oplovih tovarn. V Russelsheimu stoji največja Oplova tovarna, ki ne bo več v lasti Opla, a bo ostala povezana s skupino Stellantis. Tovarno v Eisenachu bodo zaradi pomanjkanja polprevodnikov za nekaj mesecev zaprli, a v sindikatu menijo, da gre le za izgovor in bo kmalu sledilo trajno zaprtje tovarne. Kaj to pomeni za tovarno v Russelsheimu, za zdaj še ni znano.

Novico o potezah Stellantisa je za Reuters že potrdil tiskovni predstavnik skupine. "Prednosti, povezane s to učinkovito in prilagodljivo organizacijo, bi morale dolgoročno prispevati k zagotavljanju delovnih mest." Novica je presenetila sindikate, saj so pred kratkim izvedeli, da Stellantis za nekaj mesece prekinja proizvodnjo v tovarni Eisenach. Kot glavni razlog so navedli pomanjkanje polprevodnih mikročipov, a sindikati se bojijo, da gre le za izgovor pred dokončnim zaprtjem tovarne.

Delavce je strah, Stellantis zagotavlja, da gre za začasen ukrep

Težave s polprevodniki so prizadele praktično vse proizvajalce avtomobilov, toda zaposleni v tovarni Eisenach Stellantis obtožujejo Oplova največja tovarna v Russelsheimu ne bo več del Opla, a bo ostala povezana s skupino Stellantis. Kaj to za zdaj pomeni, še ni znano. Foto: Opel prevare. Nemško zakonodajo glede dopustov naj bi izkoristili za preselitev proizvodnje v druge tovarne, tako kot so naredili v primeru grandlanda (proizvodnja se je preselila iz Eisenacha v Sochaux v Franciji).

Čeprav gre po podatkih skupine za začasen ukrep, vse več zaposlenih v strahu pričakuje, kaj se bo zgodilo čez nekaj mesecev. Stellantis je s sindikati lani sklenil tudi dogovor, da do leta 2025 ne bodo odpustili nobenega zaposlenega v Oplovih tovarnah, a bi lahko ta dogovor obšli zaradi težav z dobavo polprevodnikov. Pri Stellantisu pravijo, da so obtožbe neutemeljene in gre le za začasen ukrep.

"Globalna avtomobilska industrija je v izredni situaciji zaradi epidemije in pomanjkanja polprevodnih mikročipov. Proizvodnja v Eisenachu se bo ponovno zagnala na začetku leta 2022, če bodo to dovolila dobavna veriga," je še povedal tiskovni predstavnik.