Šefu Mercedesa še en mandat? Kakšne avtomobile napoveduje?

Ola Källenius je vodenje Mercedes-Benza prevzel leta 2019 iz rok karizmatičnega Dieterja Zetscheja, pri svojem delu pa je z vidika delodajalcev očitno dovolj uspešen. Neuradno je Källenius že dobil ponudbo za podaljšanje mandata, ki bi se moral končati prihodnje leto. Če bi Källenius dobil še en mandat na čelu Mercedes-Benza, bi znamko vodil vsaj do sredine leta 2029.

Ola Källenius je vodenje Mercedes-Benza prevzel leta 2019. Foto: Daimler

V svojem drugem mandatu se bo Källenius posvetil srednje velikim električnim avtomobilom. To bosta nova CLA in GLC, ki bosta povsem električna in bosta predstavljala Mercedesov odgovor na teslo model 3 in teslo model Y.

Po koncu ponudbe modela EQC, ki je bil za Mercedes prvi vstop v novo električno družino modelov z oznako EQ, v tem segmentu niso več prisotni. Naslednik EQB bo neposredno prav električni GLC.

Trije novi že z 800-voltne platforme

Po poročanju nemškega Handelsblatta bo Mercedes novega CLA, ki naj bi imel po standardu WLTP do 640 kilometrov dosega, predstavil konec leta 2024, električnega GLC pa v začetku leta 2025. Do konca leta 2025 naj bi v Stuttgartu povsem elektrificirali tudi razred C. Vsi trije omenjeni električni avtomobili bodo predvidoma nastali že na modernejši platformi z 800-voltno tehnologijo.

Skladno s strategijo Källeniusa bo Mercedes prenehal prodajati najmanjša modela serij A in B. Do konca desetletja želi Mercedes postati znamka s ponudbo povsem električnih modelov, kar pa bi lahko postalo odvisno od zmogljivosti take strategije za posamezne trge. Trenutno delež električnih in priključnih hibridov znotraj Mercedesove prodaje znaša okrog deset odstotkov, polovični delež želi Källenius doseči okrog leta 2026.