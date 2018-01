Seatov recept za uspeh: prodali bodo vse kar lahko dobijo

Novo v Sloveniji: seat arona

Seat arona bo navdušila vse ljubitelje modnih križancev, ki se ne ustrašijo mestnega vrveža ali radi raziskujejo neodkrite kotičke Slovenije. Španka se močno opira na dimenzijsko podobno ibizo, vendar celoten paket nadgradi s presenetljivo prostorno potniško kabino in 19-centimetrsko oddaljenostjo od tal. Pri nas je na voljo od 15 tisoč evrov, s petimi motorji in štirimi paketi opreme. Okoli 400 avtomobilov, ki bo letos zapeljalo na naše ceste, bodo pri Seatu prodali zlahka.

Za 400 kupcev od 15 tisočakov

Pri Seatu imajo zadnje čase podobne težave kot koncernski partner Škoda. Povpraševanje po avtomobilih španskega proizvajalca je tako veliko, da bi lahko bila v prihodnje motena dobava. Eden izmed "problematičnih" modelov je tudi arona, ki je v hipu postala prodajna uspešnica v številnih evropskih državah. Kapaciteta tovarne v Martinellu je polna, v Slovenijo pa bodo po prvih načrtih poslali 400 avtomobilov, ki jih bodo kupci v enem najhitreje rastočih segmentov hitro razgrabili. Prodajni kralj, renault captur, in drugi najbolj priljubljeni mali križanec na sončni strani Alp, peugeot 2008, za zdaj ostajata nedosegljiva, a navihana španka ima resne namene posegati po zvezdah.

Kljub podobnim dimenzijam je avtomobil, ki je svoje ime dobil po provinci na južnem delu otoka Tenerife, od sestrske ibize dražja za približno 2.500 evrov. Vse skupaj se pravzaprav začne pri 15 tisoč evrih (v primeru izbire hišnega financiranja se cena spusti za tisočaka), najcenejši dizelski agregat s paketom refference je na voljo skoraj od 18 tisoč evrov. Cene za srednji paket style se pričnejo pri 16 tisoč evrih, za elegantni xcellence pri 17.500 evrih in za športni FR pri 18.300 evrih.

Arona stavi na mladostniški videz, 19-centimetrsko oddaljenost od tal, tehnološko naprednost in precejšnje število pasivnih in aktivnih asistenčnih sistemov. Foto: Gašper Pirman

Bližnji sorodnik ibize se ne ustraši makadama, a ker je brez štirikolesnega pogona, od nje ne smemo pričakovati preveč. Prvenstveno gre za mestni avtomobil, ki se spretno znajde v mestnem vrvežu. Foto: Gašper Pirman

Prvi seat z digitalnimi merilniki, ki jih bo mogoče naročiti od junija. Foto: Gašper Pirman

Prodaja križancev se je od leta 2015 povečala za štirikrat

Seat je leta 2017 opravil največjo modelno ofenzivo v zgodovini podjetja. Po prenovljenem leonu in novi generaciji ibize ter prvem športnemu terencu ateci je končno prišel čas, da v Slovenijo zapelje arona. Zvezdnica, ki jo izdelujejo v obratu Martorello, bo igrala ključno vlogo pri povečanju prodaje. Segment je v zadnjih treh letih zrasel kar za štirikrat, zato pri Seatu stavijo predvsem na iskrivo zunanjo podobo, prostorno potniško kabino in najmodernejšo tehnološko podlago.

Arona se je zabavi v segmentu manjših cestnih križancev pridružila zelo pozno. Nissanov pionir juke, ki je podobo in dojemanje avtomobilskega sveta spremenil že pred več kot šestimi leti, je že pravi veteran, v tem času pa so se v boj za kupce podali praktično vsi proizvajalci vozil.

Zvočni sistem Beats audio



Kot se za modno in igrivo španko spodobi, je na seznamu opcijske opreme na voljo tudi zvočni sistem Beats audio. Z digitalnim procesorjem signala, 300 vati moči, osemkanalnim ojačevalnikom, šestimi zvočniki in nizkotoncem enakovredno razporedi zvok med vse potnike v avtomobilu.

400 litrov velik prtljažnik je presenetljivo velik glede na zunanje dimenzije. Foto: Gašper Pirman

Večopravilna enota pozna Carplay, Android Auto in MirrorLink. Foto: Gašper Pirman

Digitalni števci od junija

Arona je na voljo s paketi reference, style, Xcellence in FR. V izvedbi reference stavi na preprostost, medtem ko je pri opremi poseben poudarek na varnosti. Drugi paket style prinaša aluminijasta platišča, sprednji meglenki, enotno lakiranje karoserije, samodejno klimatsko napravo Climatronic in večfunkcijski volan, oblečen v usnje – usnjeni sta tudi ročica ročne zavore in glava prestavne ročice. Paketa Xcellence in FR sta v istem cenovnem razredu, le da ima vsaka svoje značilnosti. Prva je bila zasnovana za stranke, ki želijo več prestiža, druga se lahko pohvali z bolj dinamičnim in športnim videzom.

Na voljo bo alternativa v obliki stisnjenega zemeljskega plina

V Sloveniji bodo kupcem na voljo trije bencinski agregati, prav vsi pa imajo vgrajen aluminijasti blok motorja. Vstopni litrski trivaljnik ima 70 kilovatov (95 KM) in sodeluje s petstopenjskim ročnim menjalnikom. Zmogljivejša različica tega motorja razvije moč 85 kilovatov (115 KM) in je lahko kombinirana s šeststopenjskim ročnim menjalnikom ali sedemstopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko DSG. Za najzahtevnejše kupce je na voljo štirivaljni 1,5-litrski motor TSI EVO s 110 kilovati (150 KM). Novi agregat je opremljen z aktivnim izklapljanjem valjev in ga je mogoče naročiti le pri športni izvedenki FR.

Za 1,6-litrski dizelski agregat s 70 kilovati (95 KM) in 85 kilovati (115 KM) se bo odločil manjši delež kupcev (15 odstotkov). Šibkejši je na voljo s petstopenjskim ročnim menjalnikom ali sedemstopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko DSG, močnejši pa s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Od junija bo na voljo še 1,0-litrski motor TSI s pogonom na stisnjeni zemeljski plin (CNG).

Mere in dimenzije:



Dolžina 4.138 mm, širina 1.780 mm, višina 1.543 mm; medosna razdalja 2.566; oddaljenost od tal 190 mm; prostornina prtljažnika 400 litrov;



Motorji:

1.0 TSI: 3 valji; 12 ventilov; prostornina 999 cm3; kompresija 10,5; moč 70 kW/95 KM pri 5.000–5.500 vrtljajih; 175 Nm pri 2.000–3.500 vrtljajih; maksimalna hitrost 173 kilometrov na uro; pospešek 11,6 sekunde; 112 g/km CO2; kombinirana poraba 4,9 litra; 5-stopenjski ročni menjalnik



1.0 TSI: 3 valji: 12 ventilov; prostornina 999 cm3; kompresija 10,5; moč 85 kW/115 KM pri 5.000–5.500 vrtljajih; 200 Nm pri 2.000–3.500 vrtljajih; maksimalna hitrost 182 kilometrov na uro; pospešek 9,8–10 sekund; 114 g/km CO2; kombinirana poraba 5,0 litra; 6-stopenjski ročni menjalnik ali 7-stopenjski samodejni DSG1.5 TSI: Evo: 4 valji; 16 ventilov; prostornina 1.498 cm3; kompresija 10,5; moč 110 kW/150 KM pri 5.000–6.000 vrtljajih; 250 Nm pri 1.500–3.500 vrtljajih; maksimalna hitrost 205 kilometrov na uro; pospešek 8,0 sekund; 118 g/km CO2; kombinirana poraba 5,1 litra; 6-stopenjski ročni menjalnik



1.6 TDI: 4 valji; 16 ventilov; prostornina 1.598 cm3; kompresija 16,2; moč 70 kW/95 KM pri 2.750–4.600 vrtljajih; 250 Nm pri 1.500–2.600 vrtljajih; maksimalna hitrost 172–174 kilometrov na uro; pospešek 11,7–11,8 sekund; 106–107 g/km CO2; kombinirana poraba 4,1 litra; 6-stopenjski ročni menjalnik ali 7-stopenjski samodejni DSG



1.6 TDI: 4 valji; 16 ventilov; prostornina 1.598 cm3; kompresija 16,2; moč 85 kW/115 KM pri 3.250–4.000 vrtljajih; 250 Nm pri 1.500–3.200 vrtljajih; maksimalna hitrost 185 kilometrov na uro; pospešek 10,1 sekunde; 108 g/km CO2; kombinirana poraba 4,1 litra; 6-stopenjski ročni menjalnik