Še zadnje dejanje za Nissanov pickup v Evropi #foto

Kot so poročali pri britanskem mediju Autocar, bo Nissan v Evropi še naprej prodajal različico pred prenovo in s prodajo končal, ko se bo življenjski cikel modela iztekel. To bi moralo biti zelo kmalu, saj je v takšni obliki na evropskih cestah že vse od leta 2014 naprej. Japonci sicer niso potrdili, kdaj bodo končali proizvodnjo obstoječega modela, ki ga izdelujejo v Barceloni, a bi se to lahko zgodilo že prihodnje leto.

Je zaprtje tovarne krivo za konec evropske navare?

''Nova malenkost prenovljena navara ne bo naprodaj v Evropi. Še naprej bomo prodajali obstoječi evropski model navare, ki jo proizvajajo v Barceloni. Navara je pomemben produkt, in trenutna navara izpolnjuje potrebe naših kupcev v Evropi. Prihodnji produktni načrti bodo razkriti ob svojem času,'' je novico o koncu poti navare komentiral tiskovni predstavnik Nissana.

Prvi namigi o koncu poti za navaro v Evropi so se pojavili že lansko leto, ko so Japonci sporočili, da v letu 2022 zapirajo svojo tovarno v Barceloni. Nadaljnjo življenjsko pot ovira še slabša prodaja v Evropi, Mercedesov dvojnik razred X, ki so ga prav tako izdelovali v Barceloni, je svojo pot končal le po dveh letih obstoja.

Prenovljena navara je z novim videzom postala bistveno bolj všečna, v notranjosti so pri Nissanu namestili večji zaslon na dotik, dodali več varnostne opreme in izboljšali sedeže. V ZDA se cene za vstopni model začnejo pri 26 tisoč dolarjih.

Foto: Nissan