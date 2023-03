Še višje ambicije, so realne? Volkswagnov lov za Teslo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen je povečal svoje električne ambicije do leta 2030, ko naj bi v Evropi vsakega osmega prodanega volkswagna že poganjal električni motor.

Volkswagen je lani dosegel mejo prvih 500 tisoč prodanih električnih avtomobilov družine ID, a ti so obenem predstavljali le deset odstotkov celotne prodaje Volkswagnovih osebnih avtomobilov. Pot do željenih ciljev je torej še dolga, a kljub temu so raven pričakovanj pri vodilnemu avtomobillskemu proizvajalcu v Evropi še povečali.

Načrti ambiciozni predvsem za Evropo

Strategija, objavljena predlani, je pri znamki Volkswagen za leto 2030 predvidevala 70-odstotni delež električnih avtomobilov. Thomas Ulbrich, vodja Volkswagnove enote nove mobilnosti, zdaj za leto 2030 napoveduje že 80-odstotni delež električnih modelov. Ti načrti veljajo za Evropo, v ZDA in na Kitajskem naj bi delež teh vozil znašal vsaj 50 odstotkov.

Volkswagen je nedavno prenovil ID.3, še ta mesec bodo razkrili novi model ID.7 - to bo električna limuzina velikosti passata. Leta 2025 prihaja električna različica tiguana, po tej letnici pa tudi cenovno dostopnejši električni malček. Ime zanj bi bilo lahko ID.2, ali celo ID.golf.