Še najboljši? Porsche pošteno nadgradil svojega prvaka. #foto

Cayenne je za Porsche ključni prodajni model, zato so se zaradi njegove konkurenčnosti odločili za resno prenovo obstoječe generacije. Avtomobil je dobil nekaj sprememb tako zunanjosti kot notranjosti, izpostaviti pa je treba tudi tehnične nadgradnje.

Pri cayennu S so dozdajšnji šestvaljni motor zamenjali z osemvaljnikom. To je štirilitrski motor, ki ga poznamo iz porsche panamere in lamborghinija urus. Ta motor zmore 349 kilovatov (474 "konjev") in 600 njutonmetrov navora. Do sto kilometrov na uro pospeši v 4,7 sekunde, najvišjo hitrost pa ima pri 273 kilometrih na uro.

Foto: Porsche

Izboljšani motorji, podvozje in tudi osvežena notranjost

Vstopna različica cayenna ostaja pri trilitrskem motorju V6, ki ima zdaj 260 kilovatov (353 "konjev"). Ta motor bo predstavljal tudi osnovo priključnohibridnega pogona. Pri tem so moč elektromotorja povečali na 130 kilovatov, sistemska moč pogona pa znaša 364 kilovatov (470 "konjev"). Za potrebe polnjenja so namestili zmogljivejši 11-kilovatni polnilec. Kapaciteta baterije znaša 25,9 kilovatne ure.

V Evropi ne bo na voljo cayenna turbo GT, ki ga poganja motor V8 biturbo z močjo 485 kilovatov (659 "konjev").

Pri Porscheju so prav tako nadgradili podvozje, uporabili večje pnevmatike, notranjost pa osvežili po navdihu taycana. Tako je med novostmi tudi dodaten zaslon pred sovoznikovim sedežem.

Leta 2025 bo Porsche predstavil tudi električno različico, ki jo bodo tako kot bencinsko izdelovali v Bratislavi.

