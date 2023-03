Se jih spomnite? V tovarni je ostalo še zadnjih 20 zaposlenih.

Pred 12 leti je svojo plačilno nesposobnost razglasil Saab. Švedski proizvajalec, ki so ga ustanovili že leta 1945 in je leta 1968 predstavil svoj prvi serijski avtomobil (saab 92), je tako končal svojo zanimivo avtomobilsko pot. Še leta 2003 so izdelali 130 tisoč avtomobilov, nato pa je njihova proizvodnja kmalu začela padati. Še pomembneje, podjetje je zašlo v resne finančne težave, zato novih saabov ni več mogoče videti na cestah že dobro desetletje. Najprej je tovarno prevzel General Motors, nato so jih kupili pri nizozemskem Spykerju, sledile so naložbe iz Kitajske.

Kitajski denar ni prinesel dolgoročne rešitve

S pomočjo kitajskih investitorjev so leta 2011 ustanovili podjetje National Electric Vehicle Sweden (NEVS) in prevzeli nekdanjo Saabovo tovarno v Trollhättnu. Leta 2019 je NEVS prevzelo kitajsko nepremičninsko podjetje Evergrande Group, ki je imelo (ima?) velike ambicije na področju električnih vozil. Toda konec lanskega leta so pri Evergrandu na Kitajskem že zaustavili serijsko proizvodnjo svojega edinega električnega modela hengchi 5.

Lani oktobra so dostavili prvih sto avtomobilov, nato pa naročil zanje ni bilo več dovolj. Izvršni direktor skupine Evergrande je sicer napovedal, da se bo nekdaj vodilna kitajska nepremičninska družba prelevila v avtomobilskega proizvajalca in da bodo do leta 2025 že izdelali milijon električnih vozil.

NEVS je ob začetku delovanja začel izdelovati električne različice saaba 9-3.

Novega investitorja ni, tovarno v hibernaciji drži še zadnjih 20 zaposlenih

Ko je Evergrande zašel v resne finančne težave in vse višje dolgove, je NEVS začel iskati novega lastnika. Takratni izvršni direktor Stefan Tilk je bil v stikih z več investitorji, a pogovori niso bili uspešni. Tilka so odpustili, in tudi neuradno sklenjen investicijski posel, ki so ga švedski mediji neuradno napovedovali še pred dvema mesecema, očitno ni obrodil sadov.

Zdaj so na Švedskem odpustili 320 od skupno 340 ljudi in tovarno v Trollhättnu postavili v stanje "hibernacije". S tem so omogočili poplačilo dolgov in se izognili novi insolventnosti. Vodstvo medtem upa, da bodo kmalu našli rešitev v obliki novega investitorja, ki bi zanimala predvsem obstoječa tovarna. Tam na takega investitorja zdaj čaka zadnjih 20 zaposlenih.

Švedska tako ostaja pri dveh avtomobilskih znamkah − Volvu in Polestarju −, ki pa sta v večinski lasti kitajskega Geelyja.