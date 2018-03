Sanjski zaslužek prvega moža Volkswagna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matthias Muller ima mandat predsednika uprave Volkswagna do leta 2020.

Salto Volkswagna: Nov imidž bo zapeljal tudi v Slovenijo

Volkswagnov koncern s skoraj 14 milijardami evrov dobička

Znamka Volkswagen je lani v Evropski uniji prodala 1,6 milijona avtomobilov in imela skoraj 11-odstotni delež. V Sloveniji, kjer uradno statistiko sicer kazijo izvozi v tujino, je vsaj uradno njihov delež skoraj 15-odstoten. Volkswagnov koncern je lani globalno prodal rekordnih 10,7 milijona novih avtomobilov in zaslužil (pred obdavčitvijo) skoraj 14 milijard evrov. Samo znamka Volkswagen je skupno uspela prodati 6,2 milijona vozil.

Zaslužil precej več kot predsednik Daimlerja

Temu primeren je bil tudi celoten zaslužek Matthiasa Müllerja, predsednika uprave lani največjega avtomobilskega proizvajalca na svetu. Nemec je zaslužil 10,14 milijona evrov, kar je okrog 40 odstotkov več kot leto prej. Prejemki so tudi bistveno višji od zaslužka Dietra Zetscheja (8,6 milijona evrov), ki jih je kot predsednik vodilnega premium proizvajalca vozil dobil lani.

Koncern Volkswagen je pred enim letom svojim direktorjem omejil višino plač in kompenzacij na 10 milijonov evrov. Müllerjeve prejemke so povišali tudi nekateri drugi dodatki (delnice, pokojninski prispevki …), brez teh bi Müllerjev zaslužek znašal 9,5 milijona evrov in bi bil pod Volkswagnovo uradno zgornjo mejo zaslužkov.