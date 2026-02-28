Danes je po daljši bolezni v 85. letu starosti umrl Sandro Munari, legenda Lancie in svetovnega relija. Italijan je zaslovel predvsem s tremi zaporednimi zmagami na reliju Monte Carlo.

Sandro Munari velja za enega najuspešnejših in najbolj prepoznavnih voznikov relija sedemdesetih let. Italijan, rojen v mestu Cavarzere v pokrajini Veneto, je največje uspehe dosegel v obdobju, ko je svetovno prvenstvo v reliju dobivalo svojo sodobno podobo, avtomobili pa so postajali vse zmogljivejši in tehnično naprednejši. Njegovo ime je neločljivo povezano z zlato dobo italijanskega relija in z legendarno Lancio.

Munari se je danes pridružil svojemu nekdanjemu sovozniku Lucianu Lombardiju. Leta 1968 sta se v avtomobilu med uvodno etapo relija Monte Carlo pri Skopju zamenjala. Nato je hudo počilo. Neki mercedes je v nalivu prehiteval druge avtomobile in zaprl pot italijanskemu dirkalniku. V silovitem čelnem trčenju je bil Lombardi je bil na mestu mrtev, Munari pa težje poškodovan.

Lancia stratos in tri zaporedne zmage na reliju Monte Carlo

Največje uspehe je dosegel z modelom Lancia Stratos HF, enim najbolj ikoničnih reli avtomobilov vseh časov. Z njim je Munari med drugim osvojil prestižni reli Monte-Carlo (1975, 1976 in 1977), ki je veljal za eno najzahtevnejših in najprestižnejših dirk v koledarju svetovnega relija. Njegov slog vožnje je bil kombinacija tehnične natančnosti in drznosti, zaradi česar je bil posebej učinkovit na zahtevnih asfaltnih relijih.

Munari je bil prvi italijanski voznik, ki je osvojil naslov v mednarodnem prvenstvu proizvajalcev (predhodniku svetovnega prvenstva za voznike), leta 1977 pa je postal tudi zmagovalec FIA svetovnega pokala za voznike. Skupaj z Lancio je pomembno prispeval k ugledu italijanske znamke v svetovnem reliju ter pomagal utrditi status Stratosa kot ene najuspešnejših reli specialk svoje dobe.

Sandro Munari danes velja za simbol italijanskega relija in obdobja, ko so bili reli avtomobili brutalno zmogljivi, vozniki pa so se zanašali predvsem na pogum, občutek in mehansko razumevanje avtomobila. Njegova zapuščina ostaja tesno povezana z Lancio in s časom, ko je reli predstavljal eno najbolj spektakularnih disciplin avtomobilskega športa.

Foto: Gulliverimage

Foto: Gulliverimage

Foto: Lancia

Vzdevek “Il Drago” (Zmaj) je Sandro Munari dobil zaradi kombinacije njegovega značaja in načina vožnje.

Munari je bil znan po izjemno odločnem, napadalnem slogu, posebej na asfaltnih relijih, kjer je znal voziti na samem robu oprijema. V obdobju sedemdesetih let, ko so bili reli avtomobili – zlasti lancia stratos HF – brutalno zmogljivi in precej neukročeni, je Munari deloval skoraj neustrašno. Bil je tehnično natančen, a hkrati agresiven, kar mu je prineslo sloves “nevarnega” tekmeca za konkurenco.

Vzdevek ima tudi simbolni pomen: zmaj v italijanski kulturi pogosto predstavlja moč, nepopustljivost in dominantnost. Munari je v svojem vrhuncu dejansko “požiral” konkurenco, zlasti na Rallye Monte-Carlo, kjer je trikrat zmagal. Njegova karizma, samozavest in sposobnost nadzora nad zahtevnim dirkalnikom so mu prinesle ta skoraj mitološki naziv.

Težave z zdravjem že od leta 2022

V Italiji je Sandro Munari postal prva resnična zvezda relija v širšem, mainstream smislu ter v zlati dobi tovarniških ekip pomembno prispeval k večji prepoznavnosti tega športa. Njegovo sodelovanje z Lancia velja za eno najbolj slavljenih partnerstev v zgodovini svetovnega prvenstva v reliju, zlasti zaradi uspehov z modelom Lancia Stratos HF.

Po koncu kariere na najvišji ravni je Munari ostal tesno povezan z relijem. Redno se je udeleževal zgodovinskih relijev, obletnic in dogodkov, posvečenih zlati dobi športa ter predvsem legendarnemu Stratossu, s katerim je dosegel svoje največje uspehe.

Zdravstvene težave so se pri njem začele že leta 2022, ko je zbolel, a je kljub temu ostal prisoten v avtomobilskem svetu in med navijači. Do zadnjih let je veljal za eno ključnih ikon italijanskega relija in simbol obdobja, ko so tovarniške ekipe in karizmatični vozniki zaznamovali svetovno prvenstvo.