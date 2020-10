Samovžig povzroča težave, Hyundai bo moral vpoklicati vse

Vse se je začelo lansko poletje, ko je v garaži kanadskega lastnika zagorela prva kona. Čeprav takrat nihče ni želel napovedovati, kaj ta samovžig prinaša, so mnogi slutili, da lahko ima Hyundai zaradi tega velike težave. In res jih ima. V letu dni je prišlo do samovžiga pri desetih avtih, Korejci pa so morali začeti raziskovati, zakaj prihaja do teh težav.

Rešitev imajo, a ni popolna

Hyundai je uradno odprl preiskavo ter hitro našel vzrok teh težav in posledično tudi rešitev. Seo Bo-shin, predsednik Hyundai Motor in Hyundai bo vpoklical kar 77 tisoč avtov, ki bodo morali na "popravek" v servisne delavnice. Foto: Gregor Pavšič vodja oddelka za nadzor kakovosti je priznal napako in hkrati potrdil, da so že našli rešitev, ki pa ni popolna.

Pojavljajo se tudi nasprotujoča si poročila, kdo je kriv za težave. Državni forenzični laboratorij in ministrstvo sta v raziskavi ugotovila, da je težava znotraj baterijskega paketa. Šlo naj bi za napako pri proizvodnji baterijskih celic, a pri LG Chem vse obtožbe zavračajo.

Nihče ne želi prevzeti krivde

Baterijski paket za kono izdeluje podjetje HL Green Power. Gre za skupno podjetje Hyundai Mobis in LG Chem - slednji izdelujejo baterijske celice, pri Hyundai Mobisu pa v celoti potem sestavijo baterijski paket.

Zaradi možnosti samovžiga je Hyundai na domačem trgu že pozval na samodejni vpoklic 25 tisoč lastnikov. Zdaj bodo ta vpoklic razširili na globalni ravni, v delavnice bo zapeljalo 77 tisoč električnih kon. Večina avtov je v Evropi, od tega nekaj deset tudi v Sloveniji. Ali bodo morali na servis tudi slovenski kupci, še ne vemo, čakamo na informacije slovenskega uvoznika.