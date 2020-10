Bizarno: EU je prepovedala osvetljen slavni kipec

Kipec Spirit of Ecstasy je eden najbolj prepoznavnih delov vsakega rolls-roycea. Do lanskega februarja je bilo mogoče ta kipec dobiti tudi z možnostjo osvetlitve med nočno vožnjo. To pa ni v skladu z novimi uredbami o svetlobnem onesnaženju in Evropska unija je take osvetljene kipce prepovedala, je poročal britanski The Daily Mail.

Rolls-Royce je sicer že lani odstranil možnost osvetljenega kipca pri svojih novih vozilih, a tudi obstoječi vozniki ga bodo morali s svojih avtomobilov odstraniti. Pri Rolls-Royceu jim ga bodo nadomestili s klasičnim.

Na rolls-royceih bo dovoljen le še klasičen kipec brez osvetlive. Foto: Rolls-Royce