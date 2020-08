Rošada (uspešnega) vodstva pri Škodi: uradni razlog ostaja neznan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda je v zadnjem desetletju postala ena najbolj uspešnih avtomobilskih znamk v Evropi, svoje zadnje prodajne uspešnice pa je na trg poslala pod vodstvom zdaj že nekdanjega predsednika Bernharda Maierja. Ta se je letos po petih letih in brez omembe vrednim razlogom poslovil z mesta uprave Škode. To je sicer le ena izmed številnih menedžerskih zamenjav znotraj Volkswagnovega koncerna.

Thomas Schäfer, novi predsednik Škode. Foto: Škoda

Vsaj neuradno so nemški mediji med razlogi za Maierjev odhod omenjali celo preveliko uspešnost Škode na trgih, pomembnih za Volkswagen, prav tako pa je šla Nemcem že dolgo v nos tudi poceni delovna sila v Škodinih tovarnah na Češkem. S tem so si lahko močno znižali stroške in bili bolj konkurenčni v primerjavi z Volkswagnom.

Novi predsednik z izkušnjami pri Daimlerju in Volkswagnu

Njegov naslednik je včeraj tudi uradno postal Thomas Schäfer. Ta je svojo avtomobilsko kariero začel leta 1991 pri nemškem koncernu Daimler. Med leti 2005 in 2012 je bil odgovoren za projekte novih tovarn, interno logistiko, prav tako pa tudi za dobave vozil in centre za kupce. Njegov zadnji veliki projekt z Daimlerjem je bila skupna tovarna Mercedes-Benza in družbe BAIC na Kitajskem.

Leta 2012 se je preselil k Volkswagnu, kjer je sprva ponovno bdel nad projekti novih tovarn. Od leta 2015 pa je vodil Volkswagnovo znamko v Južni Afriki, za nemško znamko je bil odgovoren tudi za celotno področje podsaharske Afrike.