Resno opozorilo: ti ukrepi čez pet let ustavijo mnoge klasične avtomobile

Novi standardi izpustov Euro 7 bodo v veljavo vstopili leta 2025. Natančna merila zanje še niso določili, prvi predlogi s strani konzorcija za zelo nizke izpuste vozil pri Evropski komisiji (Clove) pa skrbijo mnoge neposredne deležnike v avtomobilski industriji.

Po oceni ACEA bi sprejetje teh predlogov lahko izenačili s prepovedjo prodaje novih avtomobilov s klasičnim motorjem, kar nekatere države - na primer Velika Britanija - sicer že načrtujejo za leto 2030.

Občutna podražitev velikoserijskih avtomobilov bi njihovo smiselnost na trgu postavila pod resen vprašaj

Če bi morali tako skrajno znižati škodljive izpuste, bi to lahko naredili z vgradnjo novih sistemov, na primer novih električnih katalizatorjev. To bi kajpak dvignilo stroške in tudi cene avtomobilov v najbolj masovnih razredih, kjer je cena eden ključnih dejavnikov za prodajo. Morebiten dvig bo seveda nosil končni kupec. Sprejetje tako strogih meril, po mnenju ACEA, lahko pod vprašaj postavi obstoj mnogih cenejših velikoserijskih avtomobilov. Enako lahko velja tudi za zmogljivejše športne avtomobile. Motorjem bi morali vgraditi tudi dodatno enoto, ki bi nadzorovala izpuste in skladnost motorja s standardi za prvih 240 tisoč kilometrov.

Merjenje izpustov tudi v zelo skrajnih režimih vožnje

Za razliko od obstoječih standardov Euro 6d bi pri standardu Euro 7 upoštevali izpuste v številnejših vozniških režimih: tudi ob hladnem zagonu motorja, v počasni mestni vožnji z ustavljanjem, ob močnem pospeševanju in celo ob vožnji prikolice. Ker ti režimi predstavljajo le majhen del življenjskega cikla avtomobila, jih obstoječi standard izpustov upošteva le manjšinsko.

Pri ACEA so najbolj kritični prav do tako velikega pomena teh precej redkih in za vozilo najbolj obremenjujočih režimov, prav tako tudi na postavljene najvišje dovoljene količine izpustov različnih škodljivih snovi - po njihovem mnenju bodo premične merilne enote tako nizke količine težko dovolj natančno izmerile.

Tehnični predstavniki Evropske komisije in omenjenega konzorcija so sicer potrdili, da bodo meje izpustov postavili tudi v skladu z merilnimi zmogljivostmi naprav.

Pritožbe na Evropsko komisijo iz številnih naslovov

ACEA sicer ni edina organizacija iz avtomobilske industrije, ki se je pritožila na naslov pristojnih pri Evropski komisiji. To so že storili predstavniki mesta Amsterdam, avstrijski zvezni gospodarski forum, evropska karavaning organizacija, švicarski odbor za okolje in Bosch kot eden največjih dobaviteljev sestavnih delov novih avtomobilov. Glede dvomov v smiselnost zaostrovanja izpustov poudarjajo, da že danes večino drobnih delcev k izpustom prispevajo zavore in pnevmatike.

Se nam obeta kompromis? Avtomobilska panoga je eden izmed stebrov evropskega gospodarstva in resnejši vpliv na prodajo novih avtomobilov bi imel takojšnje negativne učinke. Na drugi strani se tudi področje električnih avtomobilov razvija relativno počasi. To velja tako za občutnejši preskok pri rasti javne polnilne infrastrukture kot tudi pri ponudbi avtomobilov.