Replika iz Bosne: Teslin "cybertruck" se vozi po Mostarju #video

Teslino razkritje koncepta cybertruck je lani razdelilo mnenja, saj je bila električna vizija takega vozila, ki je še posebej priljubljeno v ZDA in tam predstavlja tudi pomemben del avtomobilskega trga, zares nenavadna ter drzno oblikovana. Tesla je za vozilo prejela več sto tisoč (sicer poceni) rezervacij, avtomobil pa bi lahko v serijski izvedbi videli konec prihodnjega leta.

Odprtina razkriva, da tole vozilo poganja bencin. Foto: Reuters

V Bosni in Hercegovini pa neki navdušenec na to vozilo ni mogel več čakati križem rok. S pomočjo prijateljev in podjetja Stark Solutions za predelavo avtomobilov je izdelal pravo in delujočo repliko cybertrucka.

Delo je trajalo kar osem mesecev. V tem času so inženirji in strokovnjaki za IT povsem razdrli forda F-150 in ga nato predelali v oblikovno podobno vozilo cybetrucku. In prva vožnja po ulicah Mostarja je pritegnila veliko pozornosti.

Polovica mimoidočih v Mostarju je menila, da se mimo pelje tank

“Vsi so ga gledali in polovica jih je menila, da smo izdelali tank. Mnogo ljudi namreč še vedno ne ve, kaj je tesla cybertuck,” je za Reuters povedal Marko Čorić, direktor podjetja. Po njegovih besedah je želel lastnik v enem vozilu združiti dva svetova, in sicer forda ter futuristični del “cyber”.

Avtomobil bodo poskušali registrirati za uporabo v vsakdanjem prometu, a se že zapleta pri zelo ostrih robovih zunanjosti poltovornjaka. Tudi Elon Musk je pri serijski različici vozila napovedal določene spremembe.

Tesla bo cybertrucka izdelovala v novi tovarni blizu Austina v zvezni državi Teksas. Ta tovarna bo predstavljala naložbo v višini 1,1 milijarde dolarjev. Izhodiščna cena avtomobila bo po napovedih Muska znašala 39 tisoč dolarjev.

Foto - replika cybertrucka iz Mostarja

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters