Elon Musk v Nemčiji, Tesla v Sloveniji: vse podrobnosti niso razkrite

Medtem ko se je Elon Musk zadnje dni mudil v Nemčiji, se srečal z gospodarstveniki in politiki ter osebno preveril napredek pri gradnji Tesline tovarne pri Berlinu, je svoje poslovanje prek salona in skorajšnjega servisa Tesla začela tudi v Sloveniji. Glede načrtov in ostalih podrobnosti pa so v Sloveniji, kjer so letos do zdaj registrirali 45 avtomobilov, (pričakovano) dokaj skrivnostni.

Brez zaščitnih mask v Nemčiji ni šlo. Foto: Reuters Elon Musk se je s svojim prestižnim zasebnim letalom gulfstreamom G650 te dni mudil v Nemčiji. Tam se je najprej mudil pri predstavnikih nemških oblasti in pristojnih organov, ki so potrdili polno podporo nemške vlade do Tesline tovarne na obrobju Berlina. Tam bodo za kupce iz Evrope izdelovali avtomobile model 3 in model Y. Iz Berlina je nato Muskovo letalo spet vzletelo, a na manjše presenečenje njegovega obiska v Nemčiji s tem še ni bilo konec. Slabe pol ure zatem je namreč pristal na letališču v Braunschweigu, kjer se je sestal s predsednikom koncerna Volkswagen Herbertom Diessom.

Ta je kar na letališču za Muska organiziral krajšo testno vožnjo in predstavitev svojih dveh prvih električnih avtomobilov, volkswagna ID.3 in ID.4. Pri Volkswagnu so potrdili srečanje Muska in Diessa, podrobnosti srečanja pa niso razkrili. Oba sta si v preteklosti sicer že večkrat medsebojno izrekla besede podpore.

Musk se je v Nemčiji srečal s predstavniki politike, gospodarstva in tudi avtomobilske industrije. Foto: Reuters

Za teslo model 3 je treba v Sloveniji brez subvencije odšteti vsaj slabih 45 tisoč evrov. To velja za različico standard range plus, ki prinaša pogon na zadnji kolesi in po WLTP doseg do 409 kilometrov. Štirikolesno gnani modeli 3 (long range, doseg do 560 km) so deset tisočakov dražji.

Tesla je nedavno v Sloveniji prav tako odprla svoj prodajni salon, še letos mu bo sledil tudi uradni servis. Prav tako bodo do konca leta v Ljubljani lahko avtomobile prevzeli prvi njihovi kupci. Glede načrtovanja prodaje in poslovanja v Sloveniji so pri Tesli pričakovano bolj zadržani in skromni pri pojasnjevanju.

“Teh informacij ne razkrivamo,” so nam odgovorili s Tesle glede na vprašanje, kakšni so prodajni načrti družbe v Sloveniji in kakšen je potencial njihovih avtomobilov proti glavnim električnim tekmecem. Med te bi lahko vključili Volkswagnov električni avtomobil ID.3. Prek slovenskega uvoznika so za električni program pri Volkswagnu v ljubljanskem trgovskem centru odprli namenski razstavni salon, že lani so bili avtobusi ljubljanskega potniškega prometa obarvani v podobe tega za Volkswagen pomembnega evolucijskega avtomobila.

V Sloveniji za novo teslo vsaj slabih 45 tisočakov (brez subvencije)

Podobnega oglaševanja s strani Tesle kajpak ne bo, saj je družba tudi na tem področju posebna in svoje blagovne znamke prek klasičnega oglaševanja ne gradi. Med tekmece Tesle v Sloveniji gre seveda šteti tudi dimenzijsko podobne premijske avtomobile s klasičnimi motorji.

Svojih načrtov glede prodaje v Sloveniji pri Tesli za zdaj podrobneje ne pojasnjujejo. Tudi glede širjenja mreže lastnih polnilnic nam niso neposredno potrdili dodatnih lokacij, le da bodo mrežo še naprej širili tako v Evropi kot v Sloveniji. Pri nas imajo tri lokacije svojih super hitrih polnilnic, ob tem pa še okrog 30 klasičnih polnilnic (22 kW, AC).

Tesla je potrdila tudi svojo širitev na Hrvaško, kjer bodo v Zagrebu prav tako odprli prodajni salon in servis. Podobno kot v Ljubljani so tudi pri naših južnih sosedih objavili oglas za prosto delovno mesto.