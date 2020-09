Renaultovo presenečenje: to je novi drzni SUV #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je novi megane conquest – prvi kupejevski športni terenec, ki ga ni izdelal proizvajalec premijskih avtomobilov.

To je novi megane conquest – prvi kupejevski športni terenec, ki ga ni izdelal proizvajalec premijskih avtomobilov. Foto: Renault

Renault je kupejevski SUV z imenom arkana pred letom dni začel prodajati v Rusiji, letošnjega februarja pa so začeli prodajo enakega modela v Južni Koreji, kjer ta model nosi ime samsung XM3. Zdaj je v praktično nespremenjeni obliki zapeljal še v Zahodno Evropo, kjer se bo imenoval megane conquest. V slovenske salone bo ta posebnež zapeljal v prvi polovici prihodnjega leta.

Megane conquest sloni na arhitekturi CMF-B, ki si jo deli z zadnjo generacijo clia in capturja, in ne na stari arhitekturi B0+, ki je osnova vizualno enakega ruskega modela arkana. Tako kot vizualno enaki samsung XM3 bodo tudi megane conquest za Evropo izdelovali v isti tovarni v Južni Koreji.

Razlike so sicer večje, kot je sprva videti

Čeprav sta si modela med seboj kar precej podobna, pa so razlike precejšnje pri motorni paleti. Megane conquest bo na voljo izključno s hibridno paleto motorjev – 1,6-litrski hibridni E-tech s 104 kilovati ima dva elektromotorja in inovativni menjalnik, arhitekturno vzet neposredno iz bolidov Renaultovega tovarniškega moštva formule 1. V ponudbi bosta še 1,3-litrska TCe 140 in TCe 160 z 12-voltno mikro-hibridno tehnologijo.

Megane conquest bo zagotovo eden bolj opaznih avtomobilov na naših cestah. Foto: Renault

Za drzne je tukaj še športni paket R.S. line

Športni paket R.S. line v notranjost prinaša vizualne poudarke v videzu ogljikovih vlaken, črno stropno oblogo, rdeče kontrastne šive, rdeče črte na sedežih, stopalke iz aluminija, posebno prestavno ročico in seveda oznake R.S. line. Tudi pri preostalih paketih opreme je velik poudarek na digitalni pameti. Tako je serijsko megane conquest opremljen s 4,2-palčnimi digitalnimi merilniki in sedempalčnim zaslonom na dotik. Boljši paketi opreme prinašajo 9,3-palčni zaslon na dotik oziroma sedempalčne ali desetpalčne digitalne merilnike.

Vsekakor ta kupejevski SUV želi biti drzen, drugačen in kljub temu družinsko uporaben. Pri Renaultu obljubljajo velik prtljažni prostor in normalno uporabno zadnjo klop. Več bo znanega v prvi polovici prihodnjega leta, ko bo renault conquest zapeljal na slovenske ceste.

