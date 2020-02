Renaultov "golf" z novostjo, ki bo razveselila slovenske družine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault bo po capturju tako priključni hibrid ponudil še pri meganu. Osnova pogona bo 1,6-litrski bencinski štirivaljni motor, temu pa bodo dodali še dva elektromotorja in tako dosegli sistemsko moč 118 kilovatov. Zmogljivost litij-ionske baterije bo znašala 9,8 kilovatne ure, doseg zgolj na električni pogon pa bo po standardu WLTP znašal okrog 50 kilometrov.

Na elektriko zjutraj do službe in (morda) še nazaj

Voznik bo lahko izbral enega izmed treh programov vožnje, in sicer pure, mysense in sport. Prvi je namenjen vožnji zgolj z električno energijo, zadnji pa združuje moč vseh treh motorjev. Seveda ob predpostavki, da je v bateriji še dovolj energije. Priključno hibridni pogon je sicer enak kot v capturju, natančne podatke o dosegu in izpustu zanj pa morajo pri Renaultu še potrditi.

Ta pogon bodo najprej predstavili v karavanskem meganu grandtour, nato pa tudi še v kombilimuzinski izvedbi tega avtomobila.

Domače polnjenje baterije za 80 centov

Priključni hibridi z vidika prihranka ne prinašajo toliko prednosti kot polni električni avtomobili, saj so navadno tudi cene takih hibridov dokaj visoke. Omogočajo pa nočno polnjenje doma in ker imajo nizko polnilno moč tudi ne obremenjujejo hišnega električnega omrežja.

V povprečju bo domače celotno polnjenje baterije megana (odvisno od ponudnika električne energije so sicer mogoča odstopanja) v Sloveniji uporabnika stalo okrog 80 centov.

V notranjosti bo imel megane zdaj drug infozabavni vmesnik, prav tako pa tudi 10-palčne digitalne merilnike pred očmi voznika. Foto: Renault

Priključno hibridni pogon sestavljata 1,6-litrski bencinski štirivaljnik in dva elektromotorja. Foto: Renault