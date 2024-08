Renault je z velikim oglasom zbodel Teslo, ozadje je zanimivo #foto

Renault je v Veliki Britaniji z oglasom zbodel Teslo, češ da njihov scenic prekaša model Y tako po dosegu kot ceni. Po WLTP ima namreč scenic več kot 600 kilometrov dosega, v Sloveniji pa je dva tisoč evrov cenejši od modela Y. Cena sicer ni povsem primerljiva, saj pri modelu Y ni mogoče kaj dosti več doplačati, pri scenicu pa seznam dodatne opreme nudi še nekaj pomembnejših možnosti.

Foto: Gregor Pavšič

Kot smo že večkrat poudarili, pri praktični uporabi avtomobila največ pomenita nizka poraba in dobra krivulja polnjenja. Scenica bomo pri obeh dejavnikih lahko preizkusili jeseni, ko bo avtomobil pripeljal na naše ceste. Prav pri hitrem polnjenju, taka je bila vsaj izkušnja z meganom, je imel Renault največ (kar precej resnih) težav.

Foto: Gregor Pavšič Scenic ima serijsko polnjenje DC omejeno na dokaj skromnih 130 kilovatov, kar je enako kot pri meganu. Z doplačilom dva tisoč evrov dobi voznik moč polnjenja do 150 kilovatov. Pomembna pa bo krivulja polnjenja, torej zmožnost držanja visoke moči vsaj do 60 ali prek 70 odstotkov napolnjenosti baterije.

Primer: ob zadnjem testu električnega peugeota 3008 med Ljubljano in Budimpešto je moč polnjenja občutno (pod sto kilovatov) padla že pri 60 odstotkih napolnjenosti baterije. Pri vsakodnevni uporabi takih avtomobilov to sicer nima bistvene vloge, še posebej ob nočnem polnjenju na domači vtičnici, zato pa podaljša polnjenje na daljših poteh.

Med letošnjimi električnimi avtomobili sta z enakomerno krivuljo polnjenja izstopala nissan ariya in MG 4, Teslini avtomobili na tem področju ne spadajo med najboljše.

Foto: Gregor Pavšič

Kitajski Zeekr napoveduje najhitrejše polnjenje

Kitajska znamka Zeekr, ki sodi pod streho koncerna Geely in je tako sorodstveno povezana tudi z Volvom, je pred dnevi napovedala novo generacijo svoje baterije tipa LFP. Od deset do 80 odstotkov jo bo mogoče napolniti v desetih minutah in pol, trdijo Kitajci. Tako zmogljivo polnjenje so sicer tudi v praksi že pokazali, a le na njihovih 800-voltnih polnilnicah.

To baterijo bodo prvič vgradili v svojo limuzino 007, in to že prihodnje leto. Baterija LFP je bolje odporna proti degradaciji in toplotnim pobegom. V prvi generaciji so jo Kitajci med testiranjem izpostavili temperaturi tisoč stopinj Celzija in jo nato vstavili nazaj v avtomobil. Baterije LFP so pri evropskih proizvajalcih še zelo redke. Tudi omenjeni Renault, tako so nam vsaj povedali inženirji ob mednarodni predstavitvi scenica, baterij LFP za zdaj še ne načrtujejo.

Foto: Gregor Pavšič

Toda ker 800-voltnih polnilnic ob evropskih cestah še nimamo, so polnilni časi v praksi vendarle drugačni. Zeekrov rekord je sicer impresiven, toda tudi v Evropi lahko polnjenje traja le nekaj minut več. Od 20 do 80 odstotkov smo letos že dva avtomobila napolnili v le 16 minutah. To sta bila porsche taycan in hyundai ioniq 6, pri taycanu smo prvič presegli tudi moč polnjenja 300 kilovatov. Oba avtomobila tako dobro izkoristita 800-voltno zasnovo.