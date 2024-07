Foto: Gregor Pavšič Medtem ko se Evropa na globalni avtomobilski trg še trudi poslati cenovno in tehnično konkurenčne električne avtomobile, po tukajšnjih cestah že vozijo električni, prodajno resda ne briljantno uspešni avtomobili, ki pa evropski avtomobilski industriji kažejo potrebno smer razvoja. Hyundai se je od ponyja, ki smo ga v Sloveniji kot prvi avtomobil te znamke spoznali pred 34 leti, razvil v tehnološkega "trendsetterja". Ioniq 6 vodi korejsko znamko na prag premijskega razreda, z vidika vožnje pa ponuja odlično izkušnjo. Navdušil je s porabo in hitrostjo polnjenja, ob čemer nato zbledi tudi klišejsko vprašanje: "Koliko dosega pa ima ta avtomobil?"

Palec gor: nizka poraba in visok doseg, zelo učinkovito polnjenje, izdelava notranjosti

Palec dol: oblika polarizira, informacijska podpora pogona, nekoliko dražji od konkurence

Hyundai ioniq 6 je prav gotovo na cesti zelo opazen avtomobil in izpeljanka iz modela ioniq 5, oba namreč prihajata z 800-voltne namensko izdelane električne platforme. Korejci so z njo naredili odločen korak naprej proti tehnološkim standardom električnih avtomobilov v prihodnosti, predvsem pa so s kakovostjo izdelave in prostornostjo svojo znamko prav nič sramežljivo postavili na sam rob dojemanja hyundaiev kot premijskih avtomobilov. Za volanom ioniqa 6 je občutek prav tak. Njegova oblika je resda posebna in v njej bo marsikdo videl vpliv drugih avtomobilov (porsche 911, volkswagen beetle …), toda celotna vozna izkušnja iz notranjosti je izjemno pozitivna. Vse to je zasluga dimenzijsko prešerno odmerjenega avtomobila, ki zelo dobro izkorišča svoje kratke previse in tri metre medosne razdalje.

"Koliko ima dosega?" Vprašanje ob nizki porabi kar izgubi smisel.

Ioniq 6 ima baterijo s kapaciteto 77 kilovatnih ur (kWh). Baterija torej ni ekstremno velika in to je prav gotovo dobro. Prav tu se pokaže najboljši del Hyundaievega električnega pogona. Ob prijetnih zgodnjepoletnih temperaturah je znašala kombinirana poraba le 15 kWh na sto kilometrov in ob tako nizki porabi je nato tudi doseg odličen. Realno ob kombinirani vožnji poleti celo presega 500 kilometrov.

Redko ga bomo izkoristili, saj se nihče noče voziti na "električne hlape", zato pa tak domet v vožnji zagotavlja vsaj 400 kilometrov brez vsakršnega razmišljanja o dosegu, preostali energiji in mestu polnjenja.

Ko pa ta trenutek vendarle napoči, kar ob nočnem polnjenju na domači vtičnici lahko traja tudi več tednov, se na javni polnilnici pokaže še druga velika konkurenčna prednost tega hyundaia in njegove 800-voltne platforme.

Od 20 do 80 odstotkov se je baterija napolnila v zgolj 16 minutah, kar je za avtomobil tega cenovnega razreda odličen rezultat. Boljše polnjenje smo nedavno opravili le še z vsaj trikrat dražjim porsche taycanom.

Tako učinkovito polnjenje pomeni, da je mogoče na ultra zmogljivi polnilnici pridobiti sto kilometrov dosega v petih minutah, v 15 minutah pa že vsaj tristo kilometrov dosega.

Krivulja moči polnjenja je namreč zelo ugodna; šele pri 60-odstotni napolnjenosti je moč padla pod 200 kilovatov in tudi pri 80 odstotkov napolnjeni bateriji je še vedno krepko presegala sto kilovatov. V Evropi pri polnjenju tak ioniq nima konkurence, tudi Tesla mu s 400-voltno zasnovo še zdaleč ni kos.

Treba je vendarle poudariti naslednje: povprečni lastnik bo ioniqa 6 polnil predvsem doma in se vsaj med vsakodnevnimi opravki ne bo pogosto ukvarjal s polnjenjem na javnih hitrih polnilnicah. Učinkovito polnjenje DC pa je odlično, kadar se odpravimo na daljšo vožnjo ali ko za energijsko varen povratek domov potrebujemo le kakšnih sto kilometrov dosega. Takrat omenjenih pet minut mine, kot bi mignili. Če pri polnjenju kaj pogrešamo, je to 22-kilovatni polnilec AC. Tudi informacijska podpora med polnjenjem bi bila lahko boljša.

Ioniq 6 je oblikovalsko zasnovan v smer trendovskega in retro videza, zato praktičnost in prostornost podreja obliki. Z vidika prostornosti to ni klasična avtomobilska izbira ne za posameznike in tudi ne družine, saj na primer tesla model Y, pa tudi sorodni ioniq 5 nudita več prostora oziroma vsaj bolj klasični prostorski izkoristek.

Kljub temu pa tudi ioniq 6 ni od muh. Zadnje sedeže je mogoče podreti in pojavi se luknja med potniškim in prtljažnim delom avtomobila. Luknja sicer ni polna, kot smo tega vajeni pri klasičnih kombilimuzinah, karavanih ali športnih terencih, vseeno pa pomaga pri prevozu večje količine prtljage ali daljših predmetov. Kot lahko vidite na fotografijah, je ioniq 6 sprejel tekmovalno kolo BMX in pripadajočo opremo.

Vozna izkušnja pelje ioniqa 6 proti premijskemu razredu

Ioniq 6 z enojnim motorjem in pogonom na zadnji kolesi ni ravno športnik (moč elektromotorja je 168 kilovatov oziroma 229 "konjev"), a so zmogljivosti pogona vendarle zelo solidne. Bistvo je prej v udobju kot bliskoviti vožnji prek ovinkov, a omenjeno udobje ni slabšalno – izkušnja vožnje je odlična, kar velja za kakovost materialov, nekoliko bolj minimalistično usmerjeno notranjost, zvočno zatesnjenost in hipno odzivnost pogona.

Prav gotovo se Hyundai z električnimi modeli ioniq postavlja na prag premijskega razreda, njegova osrednja električna avtomobila pa predstavljata vrh njegove ponudbe v Evropi. Danes je le še bled spomin na okorni model pony, s katerim so Korejci na naše ceste pripeljali v času slovenske osamosvojitve.

Ni šala: ioniq 6 je cenejši od manjše kone

Hyundai električne avtomobile za Evropo uvaža iz Koreje in se še vedno bori proti visokim logističnim stroškom. Pri ioniqu 6 je cena relativno ugodna, še posebej če upoštevamo prav gotovo dražjo 800-voltno platformo.

Zdi se kar neverjetno, toda testni ioniq 6 je bil cenejši od nedavne testne električne hyundai kone. Ta je bila sicer polno opremljena, a tudi ioniqu 6 ni manjkalo praktično ničesar.

Kaj pa primerjava z električnimi tekmeci? Tesla model 3, volkswagen ID.7, BYD seal …

Testni ioniq 6 je z najvišjim paketom opreme impression in enojnim elektromotorjem stal 56 tisoč evrov. Dodatna oprema je bila le mineralna barva za 500 evrov. Osnovni ioniq 6 z manjšo baterijo, ki ima kapaciteto 53 kWh, je še deset tisočakov cenejši. Bi bil lahko zanimiva in tudi cenovno še bolj konkurenčna izbira, saj bi manjšo baterijo lahko dobro kompenziral s svojo nizko porabo.

Seveda tudi 56 tisočakov za ioniqa 6 ni malo denarja – Teslin model 3 s primerljivo veliko baterijo (in dvojnim elektromotorjem) stane kvečjemu 50, Volkswagnov ID.7 pa 55 tisoč evrov. V Avstriji stane kitajski BYD seal (enojni elektromotor) 48 tisoč evrov. Izhodiščna cena za BMW i4 je v Sloveniji 60 tisoč evrov.

Zanimivo pa je, da je ioniq 6 tri tisočake dražji od ioniqa 5. Doplačilo za dvojni elektromotor znaša 3.700 evrov.

