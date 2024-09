Najbolj odmevno ime s seznama prijavljenih posadk za letošnji reli Nova Gorica bo Mads Ostberg, nekdanji zmagovalec relija za SP in svetovni reli prvak razreda WRC2. 36-letni Norvežan bo vozil s citroenom C3 rally2, to pa bo njegov prvi nastop v Sloveniji.

Foto: Red Bull Mads Ostberg ima za seboj že dolgo dirkaško kariero, v kateri je zmagal tudi na reliju za svetovno prvenstvo - to je bilo leta 2012 na Portugalskem (ford fiesta WRC). Skupno je bil osemnajstkrat na zmagovalnih stopničkah relijev za svetovno prvenstvo. Bil je tovarniški voznik tako ekipe Citroen kot tudi M-Sport Ford.

Med njegove največje uspehe sodi naslov svetovnega prvaka v razredu WRC2 v letu 2020, lansko sezono pa je končal na tretjem mestu skupno v evropskem prvenstvu.

Ostberg pa ne bo edini sloveči gost novogoriškega relija. Vlogo FIA delegata bo opravljal Irec Paul Nagle, nekdanji sovoznik v svetovnem reli prvenstvu. Nagle je s Krisom Meekom zmagal na petih relijih za svetovno prvenstvo.

Ostbergov prihod financirajo Slovenci

Prihodnji konec tedna se bo Ostberg na dirke vrnil po težji nesreči na reliju za evropsko prvenstvo v Rimu, v kateri se je poškodoval njegov sovoznik Patrik Barth. V Novi Gorici bo Ostbergu zapiske bral Romun Sergiu Itu. Za Ostbergov nastop sta zaslužna slovenska New Limits Racing in GasAuto, ki formirata novo dirkaško ekipo.

Ostberg je v zadnjih letih vozil v evropskem prvenstvu, ki ga je lani končal na skupno tretjem mestu. Predlani je bil Ostberg tudi madžarski reli prvak. Foto: Red Bull

Lani je na reliju zmagal madžarski voznik Martin Laszlo (škoda fabia rally2). Na stopničkah je bil lani tudi Romet Jurgensson, letos mladinski svetovni reli prvak. Foto: Uroš Modlic

Greensmith je moral v Čile

Organizatorji iz AMD Gorica so bili v resnih razgovorih tudi z Gusom Greensmithom, še enim nekdanjim tovarniškim voznikom in enim najhitrejših v svetovnem prvenstvu WRC2. Toda Greensmith je moral po dveh zaporednih nesrečah spremeniti letošnje načrte in bo v času novogoriškega relija nastopal na reliju za SP v Čilu.

Do zdaj sta na slovenske relije kot zmagovalca na SP že prišla Avstrijca Franz Wittmann in Sepp Haider, po nastopu v Sloveniji pa je tak uspeh dvakrat dosegel tudi Francoz Philippe Bugalski.

Prvič v Sloveniji tudi toyota yaris rally2 in renault clio rally3

Organizatorji iz vrst AMD Gorica so včeraj predstavili celoten seznam prijavljenih posadk. Na njem je 97 tekmovalcev, od tega jih je 56 iz Slovenije. Temovalci prihajajo iz dvanajstih različnih držav.

Izstopa kar 13 dirkalnikov najvišjega razreda Rally2, kjer bodo prisotni avtomobili vseh obstoječih proizvajalcev. Prvič bo mogoče v Sloveniji videti tudi toyoto yaris GR rally2. Pripeljal jo bo nemški voznik Philipp Geipel. Slovenski debi čaka po zaslugi Nemca Hermanna Gassnerja jr. tudi renault clio rally3.

Rok Turk bo s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2) poskušal ponoviti predlansko zmago z relija v Novi Gorici. Foto: Uroš Modlic

Poleg Ostberga bosta najresnejša kandidata za visoka mesta tudi lanski zmagovalec Martin Lazslo (škoda fabia rally2) in vodilni voznik slovenskega državnega prvenstva Rok Turk (hyundai i20 rally2). Spremenljivo jesensko vreme pa je že lani popestrilo razplet največjega slovenskega relija in podobno se lahko zgodi tudi letos. Organizatorji so za prihodnji konec tedna pripravili trinajst hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 151 kilometrov.

Posebnost letošnjega relija bo povezovalna etapa, ki bo med hitrostnimi preizkušnjami vodila tudi prek Italije. Želja pri AMD Gorica je že več let organizacija ene izmed hitrostnih preizkušenj na italijanski strani državne meje. Že v osemdesetih letih je na podoben način potekal reli Colli Goriziani. Tak koncept si organizatorji želijo za prihodnje leto, ko bosta obe Gorici gostili evropsko prestolnico kulture.