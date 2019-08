Rekordna cena? Kultni filmski avto išče novega lastnika. #foto

To je ena od najbolj znanih povezav avtomobilske in filmske industrije. Leta 1968 je v filmu Bullitt blestel Steve McQueen za volanom zelenega forda mustanga. Nepozabna je ostala sekvenca avtomobilskega pregona, s katero sta zaslovela tako avtomobil kot filmski igralec.

Foto: Ford Kultni filmski mustang na prodaj prvič po 45 letih

Lani so pri Fordu na avtomobilskem salonu v Detroitu tega izvirnega filmskega mustanga spet pokazali javnosti. Pred tem so ga namreč našli v garaži ene izmed družin iz Tennesseja. Bob Kiernan ga je namreč kupil leta 1974 prek oglasa v avtomobilski reviji in vse od takrat je bil ta avtomobil pri Kiernanovih doma. Danes zanj skrbi sin, ki se je tudi odločil za prodajo avtomobila na dražbi.

Januarja bodo na Floridi za avtomobil iskali novega lastnika. Po oceni dražbene hiše Mecum Auctions bi lahko prodajna cena znašala več kot 3,5 milijona dolarjev. Toliko so namreč pred petimi leti plačali kupci plymoutha hemi cude, do zdaj najdražjega ameriškega avtomobilskega "mišičnjaka". Najdražjega forda mustanga do zdaj so prodali za 2,2 milijona dolarjev (shelby GT500 super snake iz leta 1967).

Video - prizor pregona iz filma Bullitt

Moderna reinkarnacija mustanga bullitta Foto: Ford