Rekord Nordschleifa: po 35 letih padec neosvojljive trdnjave?

Bellof je rekord postavil s športnim prototipom porsche 956C. Foto: Wikimedia Commons Porsche že od leta 1983 drži enega najstarejših absolutnih rekordov na dirkaških stezah, ki obenem sodi med tiste najzahtevnejše in najbolj zloglasne. Pred 35 leti je pozneje tragično preminuli Stefan Bellof, vzhajajoča zvezda nemškega avtomobilskega športa, med kvalifikacijami za dirko svetovnega prvenstva športnih prototipov postavil čas 6:11,13. Njegov krog s porschejem 956C nikakor ni bil idealen. Bellof je imel na stezi gnečo, moral je prehitevati, a še vedno je ta čas ostal nedotaknjen vse do zdaj. Kako dolgo še?

Porschejev hibridni prototip že izjemno hiter

Nordschleife oziroma Severna zanka dirkališča Nürburgring le redko sameva. Pred dnevi vstop na stezo ni bil mogoč, saj jo je za svoja testiranja rezerviral prav Porsche. Obiskovalci dirkališča na severozahodu Nemčije so tam opazili in posneli njihov dirkalnik za vztrajnostne dirke, s katerim so še lani slavili tudi na 24-urni dirki v Le Mansu.

Čeprav uradne potrditve iz Stuttgarta (še) ni, bi lahko s svojim vrhunskim hibridnim prototipom – seveda brez vseh omejitev, ki jih narekujejo tehnična pravila FIA vztrajnostnih dirk – naskakovali prav ta prestižni rekord.

Skozi slavni ovinek Eau Rouge v Belgiji z več kot 300 km/h

Porsche se je po lanski sezoni umaknil iz svetovnega prvenstva WETC in od takrat se zdi, da si Nemci želijo podjarmiti nekaj prestižnih rekordov. Neuradni rekord so že postavili na dirkališču formule 1 Spa Francorchamps v Belgiji, Nordschleife pa po prestižu še izstopa in sodi na sam vrh neosvojljivih trdnjav v avtomobilskem svetu.

Ob nedavni 24-urni dirki na Nordschleifu je Porsche odpeljal promocijske kroge tako s starim 956C kot z novim 919 hybridom, a vozili so počasi in daleč od tekmovalnih hitrosti. Spodnji videoposnetki dokazujejo, da na zaprti stezi in daleč od oči sto tisoč gledalcev vozijo bistveno hitreje. Za volanom je potrjeno sedel njihov tovarniški dirkač Timo Bernhard. Domnevno so med odpeljanimi krogi predvsem nabirali podatke za poznejši naskok na slavni rekord.

Med omenjeno rekordno vožnjo v Spa Francorchampsu je voznik Neel Jani na svoje telo čutil 5G težnostne sile, skozi slavni ovinek Eau Rogue pa je po zaslugi izjemne aerodinamike peljal s hitrostjo 305 kilometrov na uro.