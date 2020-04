Rdeča luč premogu: to je velik dosežek Avstrijcev

Avstrijci so v petek zaprli termoelektrarno pri Mellachu, mestu južno od Gradca. Z avstrijskega ministrstva za okolje in infrastrukturo ob tem sporočajo, da bo odprava premoga kot vira električne energije izboljšala državno energetsko neodvisnost. S tem bodo tudi zmanjšali količino uvoženih fosilnih goriv.

Do leta 2025 želi enako storiti še več držav

Pred Avstrijo se je lahko s podobnim uspehom pohvalila tudi Belgija, ki je v Evropi kot prva iz proizvodnje električne energije povsem umaknila kurjenje premoga. Do leta 2025 želijo enako storiti še nekatere države, med njimi so Francija, Švedska, Slovaška, Portugalska, Italija in Irska, kažejo podatki okoljevarstvenega združenja Europe Beyond Coal.

Obnovljive vire elektrike pogosto omenjamo tudi vzporedno z novimi električnimi avtomobili. Ti neposrednega izpusta na cesti nimajo, zato pa se izpust CO2 naredi predvsem ob proizvodnji električne energije. Pariški sporazum sicer državam nalaga postopno zniževanje izpusta CO2, ki je eden izmed dejavnikov podnebnega segrevanja.

Po podatkih družbe Eles smo letos v Sloveniji od 1. januarja do 16. aprila proizvedli 3,6 milijona megavatnih ur (MWh) električne energije. Od tega je 48 odstotkov predstavljala električna energija iz krške nuklearke, ostalo pa smo v skoraj enakem razmerju pridobili iz termoelektrarn (926 tisoč MWh) in vodne energije (958 MWh).