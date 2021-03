Razvoj vse dražji, VW zato odpušča in s tem varčuje

Razvoj elektrificiranih modelov prinaša večje razvojne stroške, zato želijo pri Volkswagnu do leta 2023 znižati stalne stroške za pet odstotkov in s tem pospešiti tehnološki razvoj.

Razvoj elektrificiranih modelov prinaša večje razvojne stroške, zato želijo pri Volkswagnu do leta 2023 znižati stalne stroške za pet odstotkov in s tem pospešiti tehnološki razvoj. Foto: Gašper Pirman

Kot poroča Automotive news, naj bi dosegli dogovor s predstavniki sindikata, tako da bi lahko brez dela ostalo do pet tisoč zaposlenih, a Volkswagen je za Reuters omenjal številko okoli štiri tisoč. Dogovorili so se tudi o omejitvi stroškov, zato bi lahko s temi ukrepi prihranili do 500 milijonov evrov.

Računajo predvsem na predčasne upokojitve

''Zaradi naših velikih investicij v širitev elektromobilnosti in digitalizacije, je bil Volkswagen zmožen zadržati ključno vlogo pri spremembah v avtomobilizmu. To zahteva nadaljnji strogi nadzor nad stroški, če želimo financirati potrebne investicije v prihodnost,'' je dejal Gunnar Kilian, vodja zaposlenih pri Volkswagnu.

Pri Volkswagnu pričakujejo, da se bo do 900 zaposlenih odločilo za predčasno upokojitev, nekaj manj kot tisoč pa se jih bo odločilo za delno upokojitev. Kot sta za Reuters povedala dva vira znotraj podjetja, bodo ukinili med tri in štiri tisoč delovnih mest na šestih lokacijah v Nemčiji, kjer trenutno zaposlujejo okoli 120 tisoč ljudi. Vsem, ki se bodo odločili za zgodnjo upokojitev ali delno upokojitev, bo Volkswagen namenil finančno nadomestilo.

Zaposlovanje do konca leta zamrznjeno

Vsaj do konca leta so pri Volkswagnu zamrznili nova zaposlovanja. Nova sodelovanja z zunanjimi sodelavci se lahko urejajo le na področju informacijske tehnologije in programske opreme, so zapisali pri nemškem časniku Handelsblatt. Nemci si želijo podoben poslovni model, kot ga ima Tesla, zato dvigujejo sredstva s 40 na 200 milijonov evrov za šolanje novega kadra.

Volkswagen je že decembra napovedal pogajanja s sindikati glede znižanja stroškov za pet odstotkov do leta 2023. Z znižanjem stroškov nameravajo financirati nadaljnji razvoj električnih vozil. Dogovor s sindikati sicer prepoveduje odpuščanja do konca desetletja, a spremembe v poslovanju očitno prinašajo v tem primeru izjemo.