Razprodani: te superšportne klasike ni več mogoče naročiti

Konec je. Pri Lamborghiniju ni več mogoče naročiti novega aventadorja in Italijani so tako razprodali še zadnje superšportnike, ki jih je poganjal klasični dvanajstvaljni motor brez hibridnega dodatka.

Lamborghini je letos predstavil še aventadorjevo različico ultimae, ki je sklenila deset let staro poglavje tega vrhunskega superšportnika. Prodali so jih 350 v izvedbi kupeja in še 250 kot roadsterja. Med njimi so tudi vse različice ultimae, ki je bil še zadnji aventador s klasičnim atmosferskim 6,5-litrskim motorjem V12 brez dodanega hibridnega pogona.

Najprej hibridni, nato povsem električni lamborghiniji

Omenjeni dvanajstvaljnik bo sicer uporabljal tudi aventadorjev naslednik, ki bi ga moral Lamborghini razkriti še letos. Ta supešportnik pa bo imel na osnovi tega motorja že hibridni pogon in bo predstavljal vmesno stopnjo do povsem električnih pogonov. Medtem ko hibridne pogone pričakujemo tako v urusu kot nasledniku zdajšnjega huracana, naj bi bili lamborghiniji električni do konca desetletja.

Lamborghini je novico o razprodanih aventadorjih pospremil še z odličnimi prodajnimi rezultati v letošnjem letu. V prvih devetih mesecih so premožnim kupcem dostavili 6.902 avtomobila, kar je 23 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Lani so na primer v vsem letu predali "le" 7.430 avtomobilov.



Tudi letos sta z naskokom najbolje prodajana modela urus (4.085) in huracan (2.136), do konca septembra so prodali tudi 681 aventadorjev.