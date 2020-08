Razmišljali so o koncu VW passata, to je odločitev

Pri Volkswagnu so domnevno potrdili razvoj naslednje generacije passata, svojega drugega najuspešnejšega modela v zgodovini. Mnenja o tem, ali je z njim smiselno nadaljevati po zdajšnji generaciji, so bila v Wolfsburgu deljena.

Električni koncept ID space vizzion bo eden izmed internih tekmecev passata. Foto: Volkswagen Predsednik Volkswagna Herbert Diess ni skrival pomislekov, ali naj Volkswagen vloži velika sredstva in nadaljuje passatovo zgodbo tudi po zdajšnji, že osmi generaciji tega avtomobila. Passata so začeli izdelovati že leta 1973 in od takrat jih je na ceste zapeljalo več kot 30 milijonov. Za Volkswagen je to po golfu drugi najuspešnejši model v zgodovini.

Pomisleki glede prihodnosti passata so izvirali iz dobre prodaje dimenzijsko podobnega arteona in pričakovanj novega avtomobila na osnovi koncepta ID space vizzion. Znotraj Volkswagna so bila mnenja o tem, ali je smiselno ponujati tri podobne avtomobile, deljena. Zdaj so novo generacijo interno vendarle potrdili, so ob sklicevanju na vire znotraj tovarne poročali pri britanskem Autocarju.

Na cestah bo čez dve leti

Novega passata lahko tako pričakujemo leta 2023. Osnovo si bo delil s škodo superb, ne bodo pa ga več izdelovali v tovarni v Emdnu - ta se je že prilagodila zgolj za proizvodnjo programa električnih avtomobilov.

Ker bodo od devete generacije vsi globalni passati izdelani na modularni platformi MQB, lahko poleg priključnohibridne različice morda pričakujemo tudi povsem električnega passata. Ta bo še naprej na voljo tudi v karavanski izvedbi, prav tako v različici alltrack.