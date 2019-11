Razkrito ponoči: tako norega vozila pri Tesli še niso imeli #foto

To je novi Teslin poltovornjak z imenom cybertruck. Imel bo od enega do tri elektromotorje.

Tole futuristično vozilo je Teslin poltovornjak cybertruck. Imel bo od 400 do 800 kilometrov dosega, nosilnost 1,5 tone in v najzmogljivejši različici (s pospeškom do 100 kilometrov na uro v manj kot treh sekundah) celo tri vgrajene elektromotorje. Zračno vzmetenje in Autopilot bosta serijska. Osnovna različica 5,8 metra dolgega vozila (pogon le na zadnji kolesi) v ZDA za manj kot 40 tisoč dolarjev.

Dolg je 5,8 metra, širok dva metra in visok 1,9 metra. Foto: Tesla Tesla je do zdaj izdelovala električne osebne avtomobile (roadster, model S, model X in model 3), podobno kot s konceptom tovornjaka pa zdaj na zanimivo avtomobilsko področje stopajo tudi z napovedjo električnega poltovornjaka. Ta sicer še zdaleč ni tako nišno vozilo, kot se zdi na prvi pogled. Njihov najpomembnejši trg so predvsem ZDA, kjer so jih v prvi polovici letošnjega leta prodali več kot 1,1 milijona. Že dolgo niso namenjeni zgolj delovni uporabi, saj postajajo (enako tudi v Evropi, le da so pri nas ta vozila manjša) vse bolj priljubljena vsestranska vozila za prosti čas in družinsko uporabo.

Zasebni avtomobilski šov in Teslin futuristični "pickup"

Danes ponoči je bila Tesla spet v središču pozornosti svetovne avtomobilske industrije. Električnega poltovornjaka oziroma cybertrucka, kakor ga je pred razkritjem poimenoval Elon Musk, so razkrili na območju sestrskega podjetja Space X pri Los Angelesu, torej le streljaj od aktualnega avtomobilskega salona, kjer je glavna tematika elektrifikacija novih avtomobilov.

Musk je napovedoval poltovornjak, kakršnega svet še ni videl, in to obljubo so pri Tesli nedvomno držali. Njihov cybertruck je resnično futurističen in oblikovno bližje vojaškim vozilom kot klasičnim poltovornjakom. Dolg je 5,8 metra, širok dva metra in visok 1,9 metra. Zagotovo bo pošteno delil mnenja.

Primerjava Teslinega poltovornjaka s fordom F-150, ki je najbolje prodajan "pickup" v ZDA. Foto: Tesla

Vgrajena nakladalna rampa v kesonu, kjer se skrivajo tudi vtičnice za polnjenje električnega kolesa, motorja ali štirikolesnika. Nosilnost vozila je do 1,5 tone. Foto: Tesla

Keson z vgrajeno rampo za nakladanje

V njem je nameščenih šest sedežev. Uporabnost kesona so predstavili z lastnim električnim štirikolesnikom, ki so ga zaradi vgrajene nakladalne rampe zlahka naložili na vozilo in ga na kesonu tudi priključili na polnjenje.

Cybertruck bo serijsko opremljen z zračnim vzmetenjem, ki bo omogočalo do 40 centimetrov oddaljenosti od tal.

Razpoložljive različice:

Doseg Do 100 km/h Naj. hitrost Nosilnost Vleka Cena v ZDA Single motor RWD 400 km 6,5 s 177 km/h 1,5 tone 3,4 tone 39.900 USD Dual motor AWD 480 km 4,5 s 193 km/h 1,5 tone 4,5 tone 49.900 USD Tri motor AWD 800 km 2,9 s 210 km/h 1,5 tone 6,3 tone 69.900 USD

Elon Musk je držal obljubo in s cybertruckom predstavil resnično nenavadno in futuristično vozilo. Foto: Tesla

Doseg od 400 do 800 km, nosilnost 1,5 tone, pospešek s tremi elektromotorji na ravni porscheja 911

Električni pogon pri poltovornjaku prinaša nekaj zanimivih izzivov. Velik navor s takim tipom motorja ne bi smel biti vprašljiv, drugače pa bo z dosegom ob večji obremenitvi kesona oziroma vleki.

Cybertruck bo na voljo v treh različicah. Osnovno bo poganjal en motor, srednjo dva, najzmogljivejšo pa kar trije elektromotorji. Ta bo do 100 kilometrov na uro potreboval le 2,9 sekunde, imela pa bo nosilnost 1,5 tone (enako pri vseh različicah) in možnost vleke do kar 6,3 tone mase.

Osnovno različico pri Tesli obljubljajo za 39.900 ameriških dolarjev, najbolje opremljeno s tremi motorji pa za slabih 70 tisočakov.

Tesla nikakor ni edina, trg poltovornjakov v ZDA cveti



V ZDA mesečno prodajo od 200 do 300 tisoč poltovornjakov. Vodilni so trije avtomobilski proizvajalci Ford, General Motors in Fiat Chrysler. Ford je tako do konca letošnjega oktobra prodal 662 tisoč poltovornjakov serije F, Dodge (ram) in Chevrolet (silverado) pa več kot 400 tisoč svojih najbolje prodajanih poltovornjakov.



Njihov trg je v ZDA zelo pomemben, zato Tesla nikakor ni edina, ki ga namerava opremiti z električnim pogonom. Včeraj so takega napovedali tudi pri General Motorsu. Predsednica koncerna Mary Barra ga je napovedala za leto 2021, zaradi tega vozila pa se bodo lahko izognil zaprtju ene izmed lastnih tovarn v Detroitu. Drugih podrobnosti Barra za zdaj še ni razkrila.



Kot prvi električni poltovornjak bo na ceste predvidoma že konec prihodnjega leta zapeljal rivian RT1, to bo prvo vozilo mladega zagonskega podjetja. Ford električno različico modela F-150 napoveduje pred letom 2022.

