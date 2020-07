Razkrito: Mercedes pokazal notranjost nove limuzine #foto

Mercedes je tudi uradno razkril prve podrobnosti nove digitalizirane notranjosti naslednje generacije razreda S in nove generacije infozabavnega sistema MBUX. Ta bo ponujal do pet zaslonov.

Mercedes-Benz prek prvih uradnih fotografij zaslonov napoveduje jesensko novo generacijo razreda S. Kot smo že napovedali, bo ta predvsem bistveno bolj digitalna. Osrednji sprednji zaslon bo zdaj pokončen in imel diagonalo 32,5 centimetra (12,8 palca).

Foto: Mercedes-Benz Potniki na zadnjih sedežih, ki so v avtomobilih, kot je razred S, navadno pomembnejši, bodo prav tako lahko dostopali do treh digitalnih zaslonov. Skupno bo v novi generaciji razreda S do 27 fizičnih gumbov manj kot do zdaj.

Nemci pri drugi generaciji infozabavnega sistema MBUX, ta se sicer na majhnem trgu, kot je Slovenija, do zdaj še ni izkazal s pretirano uporabnostjo, napovedujejo učinke 3D, še boljšo podporo umetne inteligence (aktivira jo ukaz "Hey Mercedes") in boljšo intuitivnost.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz