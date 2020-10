Razkrite podrobnosti: s te osnove prihaja veliko novih avtov

Predvčerajšnjim je Renault razkril svojo vizijo kombilimuzine prihodnosti, za leto 2021 napovedan nov električni avtomobil. Videti je kot kombinacija megana in scenica, a je dejansko odličen primer vseh prednosti nove namensko razvite modularne platforme. Ta poskuša uveljaviti tudi nove avtomobilske sloge in podrazrede. Z inženirjem Gillesom Le-Borgnejem smo se pogovarjali o prednostih platforme CFM-EV in kaj bo ta ponudila končnim kupcem.

Gilles Le-Borgne, Renaultov inženir. Foto: Renault "Nova platforma je namenjena celotnemu avtomobilskemu segmentu C, to pa pomeni dolžine vozil od štirih do okrog 4,7 metra," je prek spletne predstavitve neposredno iz Pariza povedal Renaultov inženir Gilles Le-Borgne. S to platformo bodo tako pri Renaultu (skupaj tudi z Nissanom in Mitsubishijem) lahko izdelovali avtomobile razreda klasičnih kombilimuzin, prav tako pa tudi nepogrešljivih športnih terencev.

"Bistvo platforme je v energijski učinkovitosti, boljšem izkoristku prostora in oblikovalskih priložnostih. Kolesa smo postavili v kote avtomobila, kar so sanje vsakega oblikovalca in tudi inženirja. Baterije so tanjše, boljši bo termalni nadzor in s tem tudi dosegi," je nadaljeval Francoz.

Platforma tudi za velik razpon kapacitet baterij

Predvčerajšnjim predstavljen koncept megane eVision je dejansko šele prvi korak in zgolj primer tistega, kar bi Renault s te namenske platforme lahko naredil. Prav gotovo si lahko obetamo serijo modelov, saj le v takem primeru modularna platforma pride do izraza in omogoči tudi ustrezno nižanje stroškov.

"Kapaciteta baterij bo lahko od 40 do 87 kilovatnih ur. Koncept eVision ima baterije s kapaciteto 60 kilovatnih ur. Doseg bo tako lahko znašal vse do 450 kilometrov, po avtocesti ob vožnji po omejitvah do okrog 350 kilometrov. Visoka moč polnjenja pa omogoča hitre in smiselne postanke. V 20 minutah polnjenja bo mogoče bateriji dodati za okrog 120 kilometrov dosega," je poudaril Le-Borgne.

Na tej platformi lahko izdelajo avtomobile dolžin od štirih do 4,7 metra. Foto: Renault

Serijsko različico koncepta megane eVision bodo razkrili prihodnje leto. Natančen datum prihoda avtomobila v Slovenijo še ni znan. Foto: Renault

Enako prostoren kot 15 centimetrov daljši avtomobil s pogonom na fosilna goriva

Kapaciteta baterij je po njegovih besedah le en podatek oziroma ena enota, pomembna pa bo tudi energijska gostota baterij. Danes ta pri konceptu že znaša dobrih 200 vatnih ur na kilogram baterije. Tako ima megane eVision – baterijska kapaciteta znaša 60 kilovatnih ur – zelo solidno maso 1.650 kilogramov.

Le-Borgne: "Povem pa vam, da je prostorski prihranek takoj izjemen. Koncept megane eVision je v notranjosti tako prostoren kot 15 centimetrov daljši avtomobil s klasične platforme, prilagojene za fosilna goriva."

Električni avtomobili bodo še vsaj 10 let dražji

O neposrednem stroškovnem prihranku Francoz ni želel podrobneje govoriti. Ocenil pa je, da bodo električni avtomobili zaradi baterij še vsaj 10 let dražji od klasičnih vozil z motorjem na notranje zgorevanje. Tudi tem pa morajo dodajati elemente elektrifikacije, saj le tako lahko sledijo okoljskim zahtevam glede izpustov CO2.

Primer je clio. Trenutno so (prehod na standard 6dfull) iz njegove ponudbe tudi v Sloveniji pri Renaultu umaknili dizelski motor. Ta sicer v clia prihaja naslednje leto, a take ponudbe na slovenskem trgu še niso potrdili. Kot alternativo bodo predvsem pri manjših avtomobilih raje ponudili hibridni pogon, pri novi dacii sandero bo tako alternativo predstavljal pogon na utekočinjeni plin (LPG).