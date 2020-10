“To je naša prihodnost!”: Renault razkril nov avtomobil #foto

Renault s konceptom megane eVision napoveduje nov serijski električni avtomobil z nove platforme CFM-EV, ki so jo razvili posebej za električna vozila. Koncept bo serijsko različico dobil prihodnje leto, kapaciteta baterije v tem 4,2 metra dolgem avtomobilu pa znaša 60 kilovatnih ur. To obeta realne dosege med 300 in 400 kilometri.

Koncept, ki ga bodo pri Renaultu v serijski različici predstavili prihodnje leto, je dolg 4,2 metra in širok 1,8 metra. Medosna razdalja znaša 2,7 metra. Avtomobil je obut v 20-palčna kolesa, masa vozila pa znaša 1.650 kilogramov. Moč motorja je 160 kilovatov, prenaša pa se na sprednji par koles. Baterija ima kapaciteto 60 kilovatnih ur. Moč polnjenja prek izmeničnega toka AC bo do 22 kilovatov, prek enosmernega toka DC pa do 125 kilovatov.

Renault: To je kombilimuzina prihodnosti

Koncept pri Renaultu opisujejo kot “komblimuzino” prihodnosti. Bistvo koncepta je nova in zgolj za električne avtomobile namenjena platforma CMF-EV, na kateri bodo v prihodnji nastali vsi novi Renaultovi električni avtomobili. Platforma bolje izkorišča prednosti teh vozil, ki na primer potrebujejo precej manjši prostor za motor. To z daljšim medosjem in kratkimi previsi poveča predvsem prostornost za potnike. Omenjeno platformo bodo iz vidika medosne razdalje lahko pri Renaultu raztegnili vse do 2,77 metra.

Koncept megane eVision kajpak napoveduje serijski avtomobil. Ta bo krajši, a v notranjosti prostornejši od megana. Za zdaj še ni jasno, ali bo to le dodatni Renaultov avtomobil, ali pa bi lahko sčasoma nadomestil tradicionalna modela megane in scenic.

Foto: Renault

