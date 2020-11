Razkrit: to je Mercedesov optimalni luksuz #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes je razred S predstavil še v luksuzni različici maybach. Lani so prodali 12 tisoč takih mercedesov. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz je novi razred S razkril še v luksuzni različici maybach. Med pogoni ostaja tudi dvanajstvaljni motor. Glavni trgi za tak avtomobil so Kitajska, Južna Koreja, Rusija, ZDA in Nemčija.

Prvi kupci ga bodo dobili proti koncu leta 2021. Foto: Mercedes-Benz Medosna razdalja pri novem maybachu razreda S znaša 3,3 metra oziroma 18 centimetrov več kot pri klasičnem razredu S s podaljšano medosno razdaljo. Udobje in prostornost na zadnjih dveh sedežih sta kajpak bistvo takega luksuznega avtomobila. Večinoma si ga privoščijo tisti, ki imajo zaposlenega tudi lastnega šoferja.

Zadnja dva sedeža imata prvič funkcijo masaže tudi za meča. Sedeže bo mogoče nastavljati v vse smeri in si tako privoščiti tudi miren spanec. Ta bo prav tako zasluga sistema, ki v notranjosti izniči zvoke zunanjosti in posebne konfiguracije zračnega vzmetenja za še bolj tekočo in mirno vožnjo.

Speljevanje z mesta se ob vklopu tega programa vožnje izvede v drugi prestavi sicer devetstopenjskega samodejnega menjalnika.

Maybach je dolg 5,4 metra, medosna razdalja je 18 centimetrov daljša kot pri razredu S s podaljšanim medosjem. Foto: Mercedes-Benz

Zadnja stranska vrata se odpirajo s pritiskom na gumb

Prek gest z rokami bosta lahko zadnja potnika odprla ali zaprla senčnik okna in prižgala oziroma ugasnila bralni lučki. Sistem bo v primeru teme tudi zaznal premik roke in osvetlil želeni prostor za lažje iskanje določenih gumbov.

Novost je tudi odpiranje zadnjih vrat s pritiskom na gumb, s čimer maybach sledi vzoru rolls-roycev. Vpetje vrat pa vseeno ostaja klasično, maybach torej ne sprejema tako imenovanih “samomorilskih” vrat.

Osemvaljnik in dvanajstvaljnik za mirno in tiho vožnjo

Izbira pogonov se bo med trgi sicer razlikovala. V ponudbi pa bosta twin-turbo štirilitrski motor V8 (496 “konjev” z 48-voltnim sistemom) in šestlitrski motor V12 (621 “konjev”). Osemvaljni motor v modelu S580 prihaja tudi s štirikolesnim pogonom, ki bo predvidoma na voljo tudi pri izbiri dvanajstvaljnega motorja.

Voznik takega mercedesa bo v mestih prav gotovo vesel štirikolesnega krmiljenja. Zadnji kolesi se zavrtita do 10 stopinj in tako zmanjšata obračalni krog.

Prikaz luksuza in udobja v notranjosti:

