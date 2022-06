Razkrit ponoči: limuzina, karavan in SUV v enem #foto

Peugeot je dokončno razkril svoj novi model 408, ki je moderni kupe na osnovi športnega terenca in sodi med modela 308 in 3008. V Slovenijo bo avtomobil predvidoma pripeljal spomladi prihodnje leto.

Kot smo že poročali v nekaj napovednikih, bo Peugeot še razširil svojo prodajno paleto v Evropi. Danes ponoči so uradno razkrili avtomobil, v katerem so oblikovalsko in praktično združili najboljše iz sveta limuzin, karavanov in športnih terencev. Nastal je model 408, ki ga na cestah pričakujemo v prvem četrtletju prihodnjega leta.

Foto: Peugeot

Medtem ko se začne linija strehe pri modelu kot je 508 spuščati že pri stebričku B, se pri novem 408 to zgodi šele na koncu zadnjih stranskih vrat. Avtomobil je dolg 4.69 metra, visok pa 1,48 metra.

V primerjavi s peugeotom 308, oba izhajata z enake platforme EMP2, je kar 44 centimetrov daljši in štiri centimetre višji. Dimenzijsko je zelo podoben, a še vedno malenkostno daljši, od karavanske izvedbe 308 SW. Medosna razdalja pri 408 znaša 2,78 metra.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Zakaj 408 in ne 4008?

Peugeot je model 408 razvijal kar sedem let in čakal na pravi čas za prihod na trg. Francozi avtomobil umeščajo bližje limuzinam kot športnim terencem, zato je to tudi 408 in ne 4008. Oblikovalsko povzema moderne linije peugeotov, a ima novo masko motorja, prav tako tudi zadnji odbijač. Prostornina prtljažnika znaša od 536 do 1.611 litrov. V notranjosti je praktično enak najnovejšemu 308, kar velja tudi za vse novejše digitalne pristope. Del opreme bo med drugim tudi nočni pogled.

Cenovno se bo avtomobil uvrstil med modela 308 in 3008

Za pogon bo najprej skrbel 1,2-litrski bencinski turbomotor (130 “konjev”), ki bo kmalu dobil hibridno nadgradnjo, ob tem pa bosta na voljo tudi dva priključnohibridna pogona (150 in 180 “konjev” sistemske moči). Za Siol.net so pri Peugeotu na posebni video konferenci pred razkritjem potrdili, da bo 408 dobil tudi svojo povsem električno različico. Datum zanjo za zdaj uradno še ni določen.

Pri Peugeotu predvidevajo, da novi 408 ne bo še bolj omejil prodajnega potenciala limuzine 508. Na trgu bi podobne avtomobile pri izhodiščnem konceptu lahko našli pri renault meganu conquest in citroenu C5 X.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot