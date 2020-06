Razkrili ime vozila, delnice so ponorele

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba Nikola Motors je sicer zgolj start-up, ki serijskega vozila še ni predstavil, a na borzi je vreden že več kot Ford in Fiat Chrysler.

Družba Nikola Motors je kot različica Tesle na področju tovornjakov in preostalih gospodarskih vozil. V preteklosti so že predstavili koncept tovornjaka s pogonom na vodikove gorivne celice, zdaj pa so z uradnim imenom za svoj poltovornjak poskrbeli za hitro rast delnic.

Manj kot teden dni po vstopu na borzo je družba vredna 28,8 milijarde dolarjev. To je več, kot je bil tisti dan vreden celoten Ford, in dvakratna vrednost koncerna FCA Fiat Chrysler.

Nikolin poltovornjak bo badger

To je bila posledica uradne potrditve imena za poltovornjak, ki se bo imenoval badger. Na voljo bo tako s popolnoma električnim pogonom, ki bo imel do 400 kilometrov dosega, kot tudi s pogonom na vodikove gorivne celice. Ta bi podvojil doseg električne različice.

Prednaročila za badgerja bodo začeli zbirati 29. junija, vozilo pa bodo razkrili v drugi polovici leta. Badger bo sicer dolg 5,89 metra, do sto kilometrov na uro bo pospešil v okrog treh sekundah in lahko bo vlekel tovor z maso več kot 3,6 tone.

Foto: Nikola Motor

