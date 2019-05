Raj za ljubitelje klasik: prodajajo 170 starih VW #video

Rezultat dolgoletnega zbirateljstva

V Portoriku je največji zasebni muzej volkswagnov na svetu. V njem lahko obiskovalci vidijo 170 povsem prvotnih draguljev znamke Volkswagen. Ne manjkajo niti karmann ghie, nekateri edinstveni primerki in prototipi. Muzej stoji v majhnem mestu na jugozahodnem delu Portorika, vendar ga bodo zaradi vse večjih stroškov počasi zaprli.

Lastnik Norman Gonzalez je zaprtje načrtoval že dalj časa, saj zaradi starosti ne more več sam skrbeti za celotno zbirko. Vzdrževanje postaja predrago, obiskovalcev pa je bilo vse manj. Uradne ure so bile pred časom samo še ob nedeljah, lani poleti pa so muzej zaprli za javnost. Družina je zato za pomoč prosila slovitega Randyja Carlsona, ki je začel razporejati avtomobile in jih bo počasi v imenu družine prodal na spletni strani oldbug.com.

Drugega za drugim

Zbirko so sprva želeli prodati v celoti, a je bila prevelika za potencialne kupce. Zdaj so začeli prodajati posamezne avtomobile, še preden so na spletno stran začeli nalagati fotografije, pa so že prodali deset avtov. Prav vsi avtomobili so v sijanjem stanju, redno vzdrževani in originalni.

Največja je zbirka hroščev, v kateri je nekaj ducatov različnih serij iz vseh časovnih obdobij. Najbolj izstopajo trije izredno redki modeli zwitter iz let 1952 in 1953, nekaj je dirkalnikov baja, več kot pet jih je še iz 50. let. Med zbirko hroščev ne manjkata niti dva iz leta 2003. Oba sta iz posebne izdaje ultima edicions, izdelali pa so ju ob koncu proizvodnje v Mehiki. Tam so še sedemdeset let po tem, ko je na ceste v Nemčiji zapeljal prvi hrošč, izdelovali modele prve generacije.

Zbirka je ogromna, težko je izbrati posamezne modele

Ker je zbirka ogromna, je težko izbrati res posebne modele. Sami bi izpostavili model volkswagen type 2 iz leta 1964 z 21 okni, ki je v povsem originalnem stanju. Povsem nedotaknjena sta tudi rešilni bus type 2 iz leta 1962 in gasilni bus type 2 iz leta 1964. Izbiro legendarnega Volkswagnovega busa končujemo s posebno različico s povišano streho iz leta 1966.

V oči nam je padel še grumman kuban iz leta 1983, predhodnik poštnega tovornjaka, ki ga ameriška pošta še danes uporablja za razvoj pošte. V zbirki je tudi hrošč, predelan za dirkanje na miljo, pa še kar nekaj drugih predelanih hroščev. Videti je mogoče tudi karmann ghie in nekaj golfov.

