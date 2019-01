Izjemna najdba: zapuščeni avti, med njimi tudi dragulj #video

To miuro so pri Lamborghiniju izdelali leta 1968, zadnji lastnik pa jo je dobil leta 1996.

Foto: Interencheres

Po smrti njihovega lastnika so v Franciji postavili na dražbo zbirko 80 zapuščenih avtomobilov. Vrhunec zbirke je bila lamborghini miura, ki so jo kljub slabemu stanju prodali za več kot pol milijona evrov.

Tudi danes se občasno v skednjih ali kar pod drevesi najdejo zapuščeni avtomobili s slavno preteklostjo. Tak primer se je zgodil tudi v Franciji, kjer je Henry Ruggieri hranil več kot 80 starih avtomobilov. Imel jih je na več lokacijah. Nekatere v skednjih, druge kar pod drevesi.

Zapuščeno miuro prodali za 560 tisočakov

Avtomobilom so manjkali deli, predvidoma zaradi preprečevanja kraje. Po smrti lastnika so vse avtomobile pred dnevi postavili na dražbo.

Vrhunec zbirke je prav gotovo slavna lamborghini miura. Ima številko šasije 3285 in predstavlja 118. izdelano miuro. Merilnik razdalje kaže 77.886 prevoženih kilometrov. Miuro so na dražbi kljub slabemu stanju prodali za 560 tisoč evrov.

Video - Zbirka starodobnikov v naravi in v skednjih

Več avtomobilov Rainerjeve zbirke:

V zbirki so bili avtomobili s poreklom iz Francije, Nemčije, Italije, ZDA in Velike Britanije. Med bolj zanimive avtomobile spadajo tudi jaguar E-type, lancia flaminia, corvette C3, porsche 356 pre-A iz leta 1953 in podobno. Omenjenega jaguarja so prodali za 99 tisoč, porscheja pa za 48 tisoč evrov.

