Vse skrivnosti avtomobilov ameriških predsednikov #video

Če obstaja ena stvar, ki jo javnost povezuje z ameriškim predsednikom, je to poleg Bele hiše in letala Air Force One še velika črna limuzina. Ta simbol letos praznuje osemdeset let, zato smo pokukali v preteklost in pogledali, katere limuzine so prevažale "najmočnejšo osebo na svetu".

Blindirana vrata in stekla

Prvi avto, ki je bil namenjen izključno za prevoz ameriškega predsednika, je bil lincoln sunshine special. Uporabljal ga je Franklin Roosevelt in je bil prvi avto, ki so ga izdelali po specifikacijah tajne službe. Rooseveltu je zelo prirasel k srcu, še posebej, ker je bil kabriolet - od tod tudi njegovo ljubkovalno ime sunshine special. Za predelavo so poskrbeli pri zasebnem podjetju Brunn & Company.

Poganjal ga je 6,8-litrski dvanajstvaljnik s 150 "konji". Sprva je šlo za povsem običajen avtomobil, vendar so ga po Japonskem napadu na Pearl Harbor opremili z neprebojnimi vrati, 2,5 centimetra debelimi stekli in dodatnimi predali za shranjevanje orožja. Po smrti Roosevelta je limuzino naprej opravljal nov predsednik Harry Truman. Uradno je limuzina odšla v pokoj leta 1948 in je trenutno postavljena na ogled v muzeju Henry Ford v mestu Dearborn v zvezni državi Michigan.

Foto: Wikimedia Commons

Tako Roosevelt in kasneje Truman sta za prevoz uporabljala tudi lincolnov model custom. Šlo je za običajno različico limuzine s podaljšanim medosjem. Oba predsednika ga nista imela rada, saj je bil preveč zaprt in ju ljudje niso videli v javnih paradah.

Najpomembneje je biti viden

Po upokojitvi sunshine speciala je leta 1950 v predsednikovo garažo zapeljal lincoln cosmopolitan s podaljšano medosno razdaljo. Kabrioleta je poganjal 5,5-litrski osemvaljni motor s 152 "konji". Bil je opremljen tudi z ojačanim samodejnim menjalnikom hydra-matic, ki so ga prvič predstavili leta 1939 pri General Motorsu in prodajali tekmecem. Gre za prvi masovno proizvajani samodejni menjalnik.

A bolj kot pod Trumanom je cosmopolitan postal slaven, ko se je v njem prevažal predsednik Dwight Eisenhower. Na zadnji del so zaradi njega namestili streho iz pleksi stekla. Zaradi tega so ga ljudje lažje videli v primeru dežja, ko je morala biti streha spuščena. Uporabljal ga je vse od leta 1952 do leta 1960. Kasneje sta ga kot rezervni avto uporabljala še predsednik John F. Kennedy in podpredsednik Lyndon Johnson. Uradno se je limuzina "bubble top" upokojila leta 1968.

V njej je umrl John F. Kennedy

Lincoln continental SS-100-X se je v zgodovino predsedniških limuzin zapisal s slabim glasom. V njem so leta 1963 namreč ustrelili predsednika John F. Kennedyja. A SS-100-X si ni zaslužil vse te slabe reklame. Poganjal ga je ročno izdelan sedemlitrski osemvaljni motor s 350 "konji", štirivratni kabriolet pa je imel še nekaj opcij - nanj so lahko namestili stekleno streho, platneno streho ali izredno lahko trdo streho.

Foto: Wikimedia Commons Gre za limuzino, ki je v svet predsednika prvič prinesla kar nekaj novitet. Kennedy je imel kot prvi predsednik ZDA možnost uporabe radijskega telefona, v avtu je bil vgrajen gasilni aparat in premične dvižne ploščadi, kjer so stali tajni agentje. Hidravlični sistem je dvignil sedež predsednika, zato je bil bolje viden javnosti - kar je bila takrat vsekakor slabost, ki je dala določeno prednost atentatorju.

Po atentatu so SS-100-X preoblikovali in mu namenili blindirano karoserijo, stekla in rezervoar goriva, odporen proti eksplozijam. Hkrati gre tudi za zadnji predsedniški kabriolet, saj je bilo za tajno službo preveliko tveganje, ko je bil predsednik preveč odprt in vsem na očeh. Limuzino so kasneje uporabljali še njegovi nasledniki, dokler je niso upokojili leta 1977. Tudi ta je na ogled v muzeju Henryja Forda.

Varnost brez meja

Šele naslednja generacija lincoln continentala je bila leta 1972 v celoti podrejena varnosti (šlo je za model iz leta 1970, vendar z videzom nove generacije iz leta 1972). To 6,7 metra dolgo in 5.900 kilogramov težko limuzino je poganjal 7,5-litrski osemvaljnik z 214 "konji". Gre za prvi predsedniški avto, ki je bil že od začetka poln varnostnih pomagal. Poleg polne blindirane karoserije in stekel je imel vgrajene predale za shranjevanje avtomatskega orožja za tajno službo.

Svoje delo je predsedniška limuzina opravila odlično, saj je uspešno odbila atentata in rešila življenje predsednikoma Gerald Fordu (leta 1975) in Ronald Reaganu (leta 1981). Ravno zaradi vse večjega števila poskusov atentatov je bil ta continental zadnji avto s strešno odprtino, ki je omogočala, da je predsednik med vožnjo stal in pozdravljal množice.

Ronald Reagan je kot prvi predsednik začel uporabljati predsedniško limuzino, ki je niso izdelali pri lincolnu. Cadillac fleetwood brougham oziroma poznan kot cadillac deville je bil daljši kot običajna verzija, imel je nekoliko dvignjeno streho, zato je imel velike steklene površine. Zaradi tega se je predsednik dobro videl in ni bilo potrebe po kabrioletih ali strešnih odprtinah.

Poganjal ga je 8,2-litrski osemvaljnik, saj je moral motor poganjati težo blindirane karoserije, debelih stekel, velikih koles in posledično še večjih zavor ter vzmetenja, ki je samodejno prilagajal višino limuzine.

... in zadnji, ki je bil lincoln

Leta 1989 je Lincoln ponovno dobil dovoljenje, da izdela predsedniško limuzino. Fordova prestižna znamka je uporabila lincolnov model town car in ga močno predelala. Naročilo zanj je izdal predsednik George H. W. Bush in ga uporabljal skozi svoj celotni mandat. Hkrati je to zadnji lincoln, ki je bil izdelan za predsedniško uporabo. Primat je vse do danes prevzel cadillac.

Clinton si je zaželel povsem novega

Do predsedovanja Billa Clintona so bile predsedniške limuzine izdelane na osnovi obstoječega produkcijskega modela. Na začetku devetdesetih let si je Clinton kot prvi predsednik naročil povsem novo limuzino, ki so jo izdelali povsem "z nule". Cadillacov fleetwood brougham je bil tako opremljen s številnimi novimi varnostnimi rešitvami.

Ker so rešitve in sisteme uporabili tudi pri prihodnjih predsedniških limuzinah, večina ostaja zavita v tančico skrivnosti. V Clintonovi predsedniški knjižnici je limuzina postavljena na ogled, vendar je vedno zaklenjena, dostopa do notranjosti pa nimajo niti zaposleni. Pri tajni službi namreč ne želijo, da skrivnosti glede varovanja predsednika pridejo na plan.

Trinajst centimetrov debelo jeklo

Raziskovalni in razvojni oddelek pri General Motorsu je razvil limuzino za predsednika George W. Busha po natančnih specifikacijah Foto: General Motors tajne službe. Limuzina je slonela na osnovi modela chervolet suburban in je imela štirikolesni pogon. Za varnost predsednika je skrbelo 13-centimetrsko jeklo, prej uporabljano za vojaške potrebe, in neprebojna stekla. Nameščene so bile tudi pnevmatike "run-flat" in limuzina je imela še povsem svoj tokokrog za dovod zraka.

Skupna masa se je ustavila pri 6.400 kilogramih, zato so to predsedniško limuzino poimenovali "pošast". Za udobje med vožnjo je poleg 7,4-litrskega osemvaljnika poskrbel še 10-ploščkovni predvajalnik CD-jev, individualni sedeži z masažno funkcijo in zložljiva mizica.

Nov predsednik, nova predsedniška limuzina

Predsedniška limuzina Barracka Obame še vedno ostaja velika skrivnost. Še danes se tako rekoč ne ve, niti kakšen motor jo Foto: General Motors poganja. Še več, ne ve se niti, ali motor uporablja bencin ali nafto. Če je bila limuzina predsednika Busha zelo varna, je cadillac DTS, ki je bil v uporabi pri predsedniku Obami, še za odtenek bolj nor.

Predsednika in družino je varovalo 20-centimetrsko jeklo, 13 centimetrov debelo steklo, blindiran rezervoar za gorivo, obdan s peno za preprečitev eksplozije, pnevmatike "run-flat" s srednje velikih lahkih gospodarskih vozil in povsem zatesnjena potniška kabina, ki je potnike varovala pred kemičnim napadom.

Limuzina je opremljena s kamerami nočnega vida, strelnim orožjem, solzivcem in infrardečimi dimnimi granatami. Kot pravijo govorice, je opremljena še z raketnimi granatami. Skupna masa naj bi bila nekje med 6.800 in 9.100 kilogramih. Kot so zapisali pri mediju Autoweek, naj bi bila poraba približno 70 do 80 litrov na sto kilometrov.

Tudi za Trumpa nova limuzina

Aktualni predsednik Donald Trump se je nekaj časa vozil še s starim cadillacom, dokler se ni lanskega septembra v New York pripeljal z novo generacijo predsedniške limuzine. Nova "pošast" je zelo podobna predhodniku, vendar jo krasi nov videz, ki se bolj približa najnovejšim modelom znamke. Žaromete in masko hladilnika so si izposodili pri prejšnji generaciji modelov CT6 in escalade. Kljub temu so si osnovo izposodili pri General Motorsovem srednje velikem lahkem gospodarskem vozilu.

Tako rekoč vsi podatki so skrivnostni, tajna služba pa ničesar ne prepušča naključju. Je pa možno ob obisku predsednika Trumpa na cesti videti dve identični limuzini, z enako registrsko oznako. Tako želijo v primeru napada preslepiti napadalce, ki ne morejo vedeti, kje sedi predsednik. Govorice pravijo tudi, da je v notranjosti nove limuzine vedno shranjena vrečka predsednikove krvi, ki bi v primeru napada lahko pomagala rešiti poškodovanega predsednika.