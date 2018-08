Putinova avtomobilska znamka: To je prva limuzina #foto

Aurus je nova avtomobilska znamka, ki želi neposredno iz Rusije izzvati najprestižnejše avtomobilske proizvajalce in se meriti za bogate kupce tudi zunaj ruskih meja. V Moskvi so predstavili svojo limuzino, ki ji bo prihodnje leto sledil še športni terenec. Med ciljnimi trgi teh premium vozil so tudi vsa Evropa in pozneje ZDA.

Aurus je novo limuzino senat razkril s pomočjo ruskega trgovskega ministra Denisa Manturova in Gerharda Hilgerta, direktorja Sollersa. Foto: Aurus Znamka spada med strateške projekte ruske vlade

Lastnik znamke je ruski avtomobilski razvojni inštitut NAMI, ki sodeluje z ruskim proizvajalcem Sollers. Ko bodo končali svojo tovarno, želijo letno izdelati sprva 150 vozil. Pozneje želijo to proizvodno kapaciteto povečati na pet in pozneje celo na deset tisoč vozil letno.

Če sklepamo po njihovem opisu, spada NAMI med strateške projekte ruske vlade. Eden teh proizvodov je bil nov uradni avtomobil za predsednika Putina. Sčasoma bo Aurus opremil še veliko večji del ruske državne flote.

Ruska limuzina tudi na avtosalon v Ženevi

Aurus je novo limuzino senat razkril s pomočjo ruskega trgovskega ministra Denisa Manturova in Gerharda Hilgerta, direktorja Sollersa. Avtomobil bodo spomladi pripeljali tudi na avtomobilski salon v Ženevo.

Senata poganja 4,4-litrski bencinski motor V8, ki v povezavi z električnim motorjem zmore okrog 600 "konjev" moči. Ima štirikolesni pogon in devetstopenjski samodejni menjalnik.

Prihodnje leto bo limuzini sledil še športni terenec. Foto: Aurus

Podobnost z Mercedes-Benzovim razredom S? Foto: Aurus

Udobje za lastnike senata, ki bodo sedeli predvsem na zadnjih sedežih. Foto: Aurus

Aurusova nova predsedniška limuzina Foto: Aurus