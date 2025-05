Rabljena vozila: 10 najpogostejših napak pri nakupu in kako se jim izogniti

Nakup rabljenega avtomobila je za večino Slovencev pomembna finančna odločitev. Zaradi visokih cen novih vozil je to pogosto edina realna izbira. Vendar je trg rabljenih vozil poln pasti. Več kot 70 % oglaševanih vozil ima neresnično prevožene kilometre. Zato je ključno, da kupci poznajo najpogostejše napake pri nakupu in se jim izognejo.

Foto: DoberAvto.si

1. Premalo temeljit pregled dokumentacije

Kupci pogosto prehitro verjamejo prodajalcem in ne preverijo osnovnih dokumentov vozila. Ključni dokumenti so prometno dovoljenje, servisna knjiga, homologacija in VIN številka. Iz prometnega dovoljenja razberete število preteklih lastnikov, ali je vozilo uvoženo in koliko časa je vozilo že v lasti prodajalca.

Manjkajoči dokumenti so velik rdeči alarm. Vozilo brez dokazov o rednem vzdrževanju pomeni, da kupujete "mačka v žaklju".

2. Neopravljeno preverjanje VIN številke

Vsa rabljena vozila imajo svojo enolično identifikacijsko številko (VIN), ki omogoča dostop do podatkov o nesrečah, prevoženih kilometrih, servisih in odpoklicih. S Zahtevajte VIN pred ogledom. Če ga prodajalec ne želi pokazati, odidite.

3. Nakup z očmi, ne z razumom

Še vedno velja, da izgled vara. Bleščeč lak, nova platišča in čista notranjost ne pomenijo, da je vozilo v dobrem stanju. Preprodajalci vlagajo v zunanji videz, da bi zakrili obrabo. Pregled podvozja in mehanskih komponent je obvezen. Ne kupujte vozila, ki ga niste peljali k strokovnjaku.

4. Zanemarjanje dolgoročnih stroškov

Velikokrat kupci kupijo vozilo, ki si ga lahko privoščijo kupiti, ne pa vzdrževati. Rabljena vozila z velikimi 18-colskimi platišči izgledajo bolje, a pnevmatike stanejo tudi 1000 € več kot standardne dimenzije. Pred nakupom se pozanimajte o stroških pnevmatik, registracije in servisov. Kupujte vozilo, ki ga lahko dolgoročno vzdržujete.

5. Homologacija nič kaj samoumevnega

Če imajo rabljena vozila zatemnjena stekla, vlečno kljuko, neoriginalna svetila ali znižano podvozje, morajo biti ti dodatki vpisani v homologacijo. V nasprotnem primeru boste morali homologacijo urediti sami, vozilo pa morda ne bo opravilo tehničnega pregleda. Policija vas lahko oglobi tudi za več sto evrov. Pred nakupom vedno primerjajte homologacijo z dejanskim stanjem vozila.

6. Nakup brez strokovnega pregleda

Mehanik lahko že s hitro kontrolo podvozja in motorja ugotovi morebitne težave, kot so puščanje tekočin, skrite karoserijske poškodbe ali obrabljeni zavorni diski. Pregled pri mehaniku stane nekaj deset evrov. Poškodbe, ki jih sami ne boste opazili, pa lahko pomenijo stroške v višini tisoče evrov.

7. Nepopolna servisna zgodovina

Servisna knjiga mora vsebovati redne menjave olja, večje servise (kot so zobati jermen in sklopka), ter jasno navedene datume in kilometrino. Servisi brez dokumentacije – zgolj z ustnimi zagotovili prodajalca – niso zanesljivi. Zahtevajte račune, brez njih ni garancije.

8. Neupoštevanje pravnih pravic

Kupci pogosto ne poznajo razlik med nakupom od fizične in pravne osebe. Pri nakupu od fizične osebe velja načelo "videno-kupljeno", a še vedno lahko uveljavljate skrite napake. Pri nakupu od pravne osebe pa vas ščiti Zakon o varstvu potrošnikov, ki predvideva enoletno jamstvo. V vsakem primeru morate prodajalca o napaki obvestiti v osmih dneh od njenega odkritja.

9. Slaba ocena dejanskega stanja vozila

Veliko kupcev se preveč zanese na opis prodajalca in vizualni vtis. Težave, kot so poškodovano podvozje, neenakomerno obrabljene pnevmatike ali okvare menjalnika, pogosto ostanejo neopažene. Vedno opravite testno vožnjo, pozorno poslušajte motor in preverite stanje notranjosti. Če nimate ustreznega znanja, s seboj vzemite strokovnjaka ali peljite vozilo na pregled za rabljena vozila.

10. Napačna ocena tržne vrednosti

Veliko kupcev nima občutka za realno vrednost vozila in zato lahko hitro preplačajo. Primerjajte cene podobnih vozil, preverite stanje, opremo, kilometrino in letnik. Če je cena prenizka, obstaja verjetnost, da z vozilom nekaj ni v redu. Če je previsoka, imate argument za pogajanje.

Naročnik oglasnega sporočila je DoberAvto.si.