Prvič tak avtomobil za BMW, znan je datum razkritja

BMW bo prvič razkril karavanski M3 touring, ki bo tista bolj uporabna izvedba klasičnega športnika in odgovor na redke tekmece – na primer na mercedes-benza AMG razreda C. BMW bo avtomobil razkril 23. junija v Goodwoodu in to v klasični in dodatni različici performance. Z obema avtomobiloma bodo nato tudi v konkurenci nastopajočih na štiri dni trajajočem avtomobilskem spektaklu.

Tehnično izhaja iz limuzinskega M3

Tehnične podrobnosti še niso uradno znane. Bavarci so potrdili, da bo karavana poganjal trilitrski šestvaljnik iz programa M. Pričakujemo lahko motorje iz limuzinskih modelov M3 in M4, tudi oblikovno pa bo M3 touring izhajal tako iz klasičnega M3 kot tudi že znanega klasičnega karavanskega serije 3.

BMW praznuje 50 let programa M (in 34 let M3) in karavansko izvedbo M3 bodo zdaj ponudili prvič. V preteklosti so enkrat za tak avtomobil izdelali koncept, dvakrat (1992–1995 in 2006–2010) pa so karavana ponudili pri večjem modelu M5.

Novi M3 touring izhaja iz spodnjih dveh avtomobilov:

Limuzinski BMW M3 competition. Foto: Gašper Pirman

Karavanska serija 3. Foto: Gašper Pirman