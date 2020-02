Prvič čez deset tisoč: bogataši kupovali toliko kot še nikoli

Ferrari je ravnokar dvignil finančne obete za letošnje leto, potem ko so je čisti zaslužek v zadnjem četrtletju preteklega leta povečal za velikih 22 odstotkov. Povrhu vsega so prvič v zgodovini znamke prodali več kot deset tisoč avtomobilov, leto pa končali s 3,7 milijarde evrov čistega zaslužka.

812 superfast (na fotografiji) in portofino sta najbolje prodajana modela znamke, ki prinašata ogromne zaslužke. Foto: Ferrari

Skoraj polovico (4.895) vseh avtov so prodali v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, 2.900 so jih poslali v ZDA, 836 na Kitajsko, v Hongkong in Tajvan ter 1.500 v azijsko-pacifiško regijo. Ferrari je največ novih kupcev pridobil z modeloma portofino in 812 superfast, ki sta prinesla kar 330 milijonov evrov zaslužka.

Pomemben del prihodka so tudi sponzorstva

V letu 2019 je Ferrari s prodajo avtomobilov zaslužil 2,9 milijarde evrov, levji delež je prispevala prodaja znamke same, pa tudi različna sponzorstva. S tega področja so zaslužili dodatnih 538 milijonov evrov.

Po plačanih davkih in vseh drugih stroških je snovni dobiček italijanskega proizvajalca avtomobilov za leto 2019 znašal 1,226 milijarde evrov, prilagojena stopnja osnovnega dobička pa je znašala 33,7 odstotka, zelo blizu ciljnih 34 odstotkov.

Svetle napovedi za letošnje leto

Če je bilo pri Ferrariju v letu 2019 burno, bo leto 2020 še nekoliko bolj divje. Luč sveta bo, tako kot lani, ugledalo kar pet novih modelov, zato bodo najverjetneje še popravili rekordne prodajne rezultate in povečali dobiček na koncu leta. Italijani so pravo nasprotje smernicam, ki napovedujejo padec prodaje in manjše zaslužke v avtomobilski industriji v letošnjem letu.