Idilične razmere v Italiji: to je počel s ferrarijem za dva milijona #video

Tudi najdražji novi avtomobili sodijo na cesto in nekaterih tudi zasneženi in poledeneli odseki ne ustavijo, da bi tam preizkusili zmogljivosti svojih superšportnikov. To je storil lastnik ferrarija monze SP 2, ki je s tem roadsterjem drsel skozi ovinke proti prelazu Giau blizu Cortine d'Ampezzo v italijanskih Dolomitih.

Vrhunske zmogljivosti roadsterja iz Maranella

Ferrari bo izdelal 499 primerkov monze, ki je na voljo v izvedbah SP 1 (z enim sedežem) in SP 2 (z dvema sedežema). Njen 6,5-litrski dvanajstvaljnik zmore 596 kilovatov (810 »konjev«) in 719 njutonmetrov navora, vse to pa zagotavlja pospešek do 100 kilometrov na uro v manj kot treh sekundah in najvišjo hitrost okrog 300 kilometrov na uro.

Izhodiščna cena monze, ki je razprodana, je bila okrog dva milijona evrov.