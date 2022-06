Prvi registrirani, superšportnik dobil hrvaške tablice #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rimac nevera je drugi serijski avtomobil hrvaškega proizvajalca, ki pa je namenjen že bolj velikoserijski proizvodnji kot njegov predhodnik. Rimac namerava izdelati 150 never, ki stanejo približno dva milijona evrov. Električni superšportnik številnih superlativov je že do zdaj poskrbel za veliko zanimanja med petičnimi kupci po vsem svetu.

Mate Rimac je prek Facebooka pokazal prvo registrirano nevero, ki je dobila hrvaške tablice.

Med razvojem so morali uničiti devet prototipov

Pri tem je razkril, da je razvoj avtomobila trajal pet let, v njem je bilo vključenih več kot tisoč ljudi. Izdelali so 17 prototipov, opravili 45 varnostnih testov in za potrebe teh uničili devet avtomobilov. Po Rimčevih besedah se bodo nevere kmalu vozile po Nemčiji, ZDA, Veliki Britaniji, Japonskem, Kanadi …

