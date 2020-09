Prvi mali SUV, ki odkrito stavi na športnost #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford pumo bo v športni različici ST poganjal 1,5-litrski "200-konjski" motor iz fieste ST, kompaktnemu križancu so namenili tudi vzvojno bolj togo podvozje, prečne stabilizatorje in športne Michelinove gume. Ponaša se tudi z mehanskim diferencialom z omejenim zdrsom.

Ford je na osnovi pume predstavil novo športno različico ST in ta je tako prvi izrazito športno naravnan kompaktni križanec v svojem razredu. Konkurenco ji z napovedano kono N pripravlja Hyundai.

Motor ji je posodila fiesta ST

Pri Fordu so že osnovno pumo prilagodili kar najbolj doživeti dinamični izkušnji voznika, v različici ST pa lahko na cesti od tega avtomobila pričakujemo še več. Namesto litrskega trivaljnika so ji vgradili 1,5-litrski motor iz fieste ST, ki zmore okroglih 200 "konjev". Moč se na sprednji kolesi prenaša prek ročnega šeststopenjskega menjalnika. Navor so pri pumi ST povečali na 320 njutonmetrov.

Foto: Ford

Foto: Ford

Prilagojeno podvozje in hitreje odziven volanski mehanizem

Pri Fordu poudarjajo možnost mehanske zapore diferenciala z delnim zdrsom, volanski mehanizem je za četrtino odzivnejši kot v klasični pumi, zavorne diske pa so povečali za 17 odstotkov. Puma ST bo obuta v Michelinove športne gume pilot sport 4S.

Puma je v različici ST dobila boljšo vzvojno togost podvozja zadaj, vgradili so tudi dva prečna stabilizatorja.

Križanec namenjen tudi dirkaškim stezam

Tako kot klasična puma bo imela tudi različica ST več programov vožnje, med njimi normal, sport in eco. Funkcijo za prilagoditev vožnje po spolzki podlagi je zamenjal program za vožnjo po dirkališčih. Dodatni paket Peformance med drugim prinaša možnost štartnega programa.

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford