Prvi adut Seata: to so glavni popravki #foto

Prvi Seatov SUV in eden prodajno najpomembnejših modelov znamke je po štirih letih dobil osvežitev - malenkost spremenjen videz, izboljšano digitalno podporo in posodobljeno motorno paleto.

Seat je od leta 2016 prodal več kot 300 tisoč atec (od tega sto tisoč samo v lanskem letu) in velja za daleč najbolje prodajanega športnega terenca znamke. Španci se zato niso igrali s preverjenim receptom in tega srednje velikega terenca vizualno le malenkost spremenili. Glavno besedo je imela evolucija.

Oblikovne spremembe so manjše V prenovljenih žarometih sta vgrajena dinamična smernika. Foto: Seat

Spredaj so tako vidni minimalno spremenjeni žarometi LED, nekaj oblikovnih sprememb sta bila deležna še odbijač in maska hladilnika. Na zadku sta poleg drugačnih nastavkov izpušne cevi in odbijača spremenjena še žarometa, ki imata zdaj vgrajena dinamična smernika.

Spremembe na odbijačih poskrbijo, da je nova ateca pridobila dodatnih 18 milimetrov v dolžino (4.381 mm), kljub temu pa ostaja enako široka in visoka. Opozoriti velja še na spremenjen, lično oblikovan napis ateca na zadku, kupci pa bodo izbirali med novimi barvami in platišči.

Na seznamu opreme boste zaman iskali najvišji paket Xcellence. Zamenjuje ga Xperience, ki prinaša dodatne terenske dodatke in rešitve, zaščiti odbijačev v aluminiju in plastični zaščiti na blatnikih v barvi karoserije.

Foto: Seat

Poudarek na povečani digitalizaciji

V notranjosti so se inženirji posvetili predvsem nadgradnji digitalnih elementov. Tako so pred voznika postavljeni novi 10,25-palčni digitalni merilniki, odvisno od paketa opreme pa je na armaturni plošči vgrajen 8,25- ali 9,2-palčni zaslon na dotik. Volanski obroč ima drugačen videz, na seznamu novosti pa so še drugačni materiali in barvne kombinacije.

Poleg brezžične povezave s sistemom Apple CarPlay in sistemom Android Auto je ateca na voljo tudi s povezljivostnimi storitvami, združenimi pod imenom Connect app. Običajne priključke USB so zamenjali štirje osvetljeni priključki USB-C.

Kaj prinaša prenovljena motorna paleta?

Foto: Seat Z novim videzom prihajajo tudi osveženi motorji. Osnovni litrski trivaljnik z 81 kilovati deluje v Millerjevem ciklu in ima variabilno geometrijo lopatic na turbini, zato je bolj odziven in prilagojen velikosti avtomobila. Zahtevnejši kupci bodo lahko posegli po 1,5-litrskem TSI s 110 kilovati ali po dvolitrskem TSI s 140 kilovati. Dizelska paleta je nekoliko manjša. Na voljo sta dva dvolitrska motorja, eden s 85 kilovati in drugi s 110 kilovati. Zanimivo, vsaj za zdaj pri Seatu ne omenjajo opcije 48-voltnega blagega hibrida pri nobenem motorju.

Seat ateco bodo izdelovali v Škodinem obratu Kvasiny na Češkem, a za zdaj še ni znano, kdaj bo v prenovljeni obliki zapeljala v prodajne salone.