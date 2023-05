Prvega so razprodali, postal je zbirateljski "jackpot"

Volkswagen polo GTI je star 25 let in ob tej priložnosti so zanj pripravili novo posebno različico, ki bi lahko čez leta celo postala dragocen primerek nemškega "ljudskega" športnika.

Foto: Volkswagen Volkswagen je model polo vpeljal leta 1975. Če je bil v prvi generaciji le preoblečen kombilimuzinski audi 50, je pozneje postal tudi za Volkswagen veliko pomembnejši model. Leta 1979 so za pola izdelali različico GT, na pravega pola GTI pa je bilo treba vendarle počakati do leta 1998. Volkswagen je proizvodnjo zanj omejil le na tri tisoč avtomobilov in majhni ljudski "hothach" je bil razprodan. Danes je prvi polo GTI, ki je bil sicer del polove tretje generacije, zato pravi zbirateljski primerek.

Volkswagen je pola tretje generacije ponujal v dveh športnih različicah. Prvi je bil polo 16V, ki ga je poganjal 1,4-litrski motor z močjo 100 "konjev", polo GTI pa je imel 1,6-litrski motor z močjo 125 "konjev". Šibkejša različica je bila tudi Volkswagnov vstop v svet relija. S takim avtomobilom je svojo kariero v reliju pred 23 leti začel tudi Rok Turk, zadnjih šest let državni prvak v reliju.

Volkswagen polo GTI - 25 let razlike

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Polo GTI danes iz največje afriške avtomobilske tovarne

Ob 25-letnici tega modela so pri Volkswagnu zdaj za obstoječi polo GTI pripravili posebno različico z oznako "edition 25". Poganja ga dvolitrski motor TSI z močjo 152 kilovatov (207 "konjev") in 320 njutonmetri navora, kar omogoča pospešek do 100 kilometrov na uro v 6,5 sekunde. Serijsko je opremljen s športnim podvozjem, kar ga cesti približa za 1,5 centimetra. Del opreme so tudi zapora diferenciala XDS, 18-palčne pnevmatike, rdeče zavorne čeljusti, matrični žarometi LED in podobno.

Volkswagen bo pola GTI izdeloval v tovarni v Južni Afriki. Tovarna, ki so jo odprli že leta 1951, je največja avtomobilska tovarna v Afriki.

Bo to zadnja različica pola GTI?

Prihodnost pola je pri Volkswagnu zelo negotova. Če Evropska unija ne bo omilila prehoda na standarde Euro7, bi lahko obstoječi polo ostal brez svojega neposrednega naslednika. Volkswagen napoveduje električno prihodnost, v kateri bo vlogo pola prevzel prek koncepta nedavno napovedani ID.2all.

Tudi drugi klasični majhni športni avtomobili izginjajo s trga. Renault že dolgo ne ponuja več clia RS, Peugeot v novi generaciji prav tako ne več športne različice modela 208, Ford tudi ukinja model fiesta in s tem tudi njeno zelo priljubljeno različico ST. Izjema na trgu majhnih bencinskih športnikov sta še hyundai i20 N in seveda toyota yaris GR, ki pa je s štirikolesnim pogonom in tudi športno še bolj izrazitim značajem tudi cenovno pozicionirana višje.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen