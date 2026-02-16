Prototip je v hudem skandinavskem mrazu ugnal serijske avtomobile #foto

Prototip Kie EV2 je na zimskem testu El Prix ob ekstremno nizkih temperaturah dokazal zanesljiv doseg in učinkovito polnjenje.

Foto: Kia Prototip kia EV2 je na najhladnejši izvedbi norveškega zimskega testa NAF El Prix Winter Test Drive dokazal zanesljivo delovanje v ekstremnih razmerah. V goratem območju Jotunheimen, kjer so temperature padle do minus 21, na nekaterih delih testa pa celo do minus 31 stopinj Celzija, je različica EV2 GT-line z baterijo kapacitete 61 kilovatnih ur (kWh) prevozila dobrih 310 kilometrov.

Odstopanje od ciljne vrednosti dosega je znašalo 24,8 odstotka, kar je bil najboljši rezultat med sodelujočimi vozili, čeprav EV2 kot prototip uradno ni bil vključen v končno poročilo testa.

Letos test pri najnižjih temperaturah do zdaj

El Prix velja za enega najzahtevnejših primerjalnih testov električnih vozil na svetu. Poteka dvakrat letno, poleti in pozimi, ter v enakih realnih voznih in polnilnih pogojih primerja modele, ki so na prodaj na norveškem trgu. Organizatorji vozila preizkušajo na javnih cestah ob spoštovanju prometnih omejitev, pri čemer spremljajo dejanski doseg in učinkovitost polnjenja. Letošnja zimska izvedba je bila najhladnejša do zdaj, kar dodatno poudarja zahtevnost pogojev in pomen doseženih rezultatov.

EV2 temelji na 400-voltni platformi E-GMP ter podpira 11- in 22-kilovatno AC-polnjenje ter hitro DC-polnjenje. V zahtevnih zimskih razmerah se je prototip z 10 na 80 odstotkov napolnil v 36 minutah, le šest minut počasneje od tovarniških specifikacij. Ciljni doseg po WLTP za različico z večjo baterijo znaša 448 kilometrov.

Model EV2 bodo izdelovali v tovarni v Žilini na Slovaškem. Serijska proizvodnja različice z baterijo kapacitete 42,2 kilovatne ure že poteka, proizvodnja različice z večjo baterijo se začne poleti.

