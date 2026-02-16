Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
9.42

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili kia EV2 Kia

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 9.42

36 minut

Kia EV2 prepričala na ekstremnem zimskem testu

Prototip je v hudem skandinavskem mrazu ugnal serijske avtomobile #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Kia EV2 | Foto Kia

Foto: Kia

Prototip Kie EV2 je na zimskem testu El Prix ob ekstremno nizkih temperaturah dokazal zanesljiv doseg in učinkovito polnjenje.

Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia Prototip kia EV2 je na najhladnejši izvedbi norveškega zimskega testa NAF El Prix Winter Test Drive dokazal zanesljivo delovanje v ekstremnih razmerah. V goratem območju Jotunheimen, kjer so temperature padle do minus 21, na nekaterih delih testa pa celo do minus 31 stopinj Celzija, je različica EV2 GT-line z baterijo kapacitete 61 kilovatnih ur (kWh) prevozila dobrih 310 kilometrov. 

Odstopanje od ciljne vrednosti dosega je znašalo 24,8 odstotka, kar je bil najboljši rezultat med sodelujočimi vozili, čeprav EV2 kot prototip uradno ni bil vključen v končno poročilo testa.

Letos test pri najnižjih temperaturah do zdaj

El Prix velja za enega najzahtevnejših primerjalnih testov električnih vozil na svetu. Poteka dvakrat letno, poleti in pozimi, ter v enakih realnih voznih in polnilnih pogojih primerja modele, ki so na prodaj na norveškem trgu. Organizatorji vozila preizkušajo na javnih cestah ob spoštovanju prometnih omejitev, pri čemer spremljajo dejanski doseg in učinkovitost polnjenja. Letošnja zimska izvedba je bila najhladnejša do zdaj, kar dodatno poudarja zahtevnost pogojev in pomen doseženih rezultatov.

EV2 temelji na 400-voltni platformi E-GMP ter podpira 11- in 22-kilovatno AC-polnjenje ter hitro DC-polnjenje. V zahtevnih zimskih razmerah se je prototip z 10 na 80 odstotkov napolnil v 36 minutah, le šest minut počasneje od tovarniških specifikacij. Ciljni doseg po WLTP za različico z večjo baterijo znaša 448 kilometrov.

Model EV2 bodo izdelovali v tovarni v Žilini na Slovaškem. Serijska proizvodnja različice z baterijo kapacitete 42,2 kilovatne ure že poteka, proizvodnja različice z večjo baterijo se začne poleti. 

Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia

Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia Kia EV2 | Foto: Kia Foto: Kia

električni avtomobili kia EV2 Kia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.