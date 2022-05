Proti Kopru pluje ladja s 4.767 novimi teslami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je po slabem mesecu spet zagnala tovarno v Šanghaju in proti Kopru poslala ladjo s 4.767 novimi avtomobili.

Tesla je morala aprila za večji del meseca ustaviti proizvodnjo v svoji tovarni v Šanghaju, kar je bila posledica širjenja okužb s covidom-19 in s tem povezanih ukrepov. Zato aprila iz Šanghaja niso izvozili niti enega svojega avtomobila, zato je tudi Teslina prodaja na Kitajskem aprila v primerjavi z marcem upadla za 98 odstotkov.

Teslina modela 3 in Y sta tudi v Sloveniji med najbolje prodajanimi električnimi avtomobili. Foto: Reuters

Tovarno so spet odprli 19. aprila in zdaj so iz Kitajske proti Sloveniji odposlali prvih 4.767 avtomobilov po zaprtju tovarne, je poročanje kitajskega državnega medija Shanghai Observer povzemal Reuters. Proti Luki Koper je odplul trajekt Glovis Splendor, avtomobili pa bodo prek Kopra nato potovali na različne evropske trge.

Tesla bo poskusila pospešiti dobave avtomobilov po vnovičnem odprtju tovarne. V petek bodo predvidoma odposlali naslednjih 4.100 vozil. Tovarna v Šanghaju si prizadeva letos za izvoz izdelati 300 tisoč avtomobilov. Od sredine maja naj bi v tej tovarni dnevno izdelali po 2.600 avtomobilov.