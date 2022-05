Strmoglavljenje za dizel tudi v Sloveniji, take so številke

Novi avtomobili z bencinskimi in dizelskimi motorji so imeli v prvem četrtletju v Evropski uniji le še 52-odstotni tržni delež. Najbolj očitno je upadla prodaja dizelskim motorjem, pri alternativnih pogonih pa izstopajo klasični hibridi.

Novi avtomobili z bencinskimi in dizelskimi motorji so imeli v prvem četrtletju v Evropski uniji le še 52-odstotni tržni delež. Najbolj očitno je upadla prodaja dizelskim motorjem, pri alternativnih pogonih pa izstopajo klasični hibridi. Foto: Reuters

Vsak deseti prodani novi avtomobil v Evropi je bil letos električni, zaznavno je še naprej krčenje prodaje avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji. Ti skupno še držijo več kot polovico vseh prodanih avtomobilov v Evropi. Podobni trendi so tudi v Sloveniji, kjer se je prodaja dizla letos prepolovila.

V prvem četrtletju se je v Evropi nadaljeval že lani znan trend razporeditve pogonov pri novih avtomobilih. Najbolj očitno je upadel delež avtomobilov z dizelskim motorjem. Tem je prodaja upadla za 33 odstotkov. Tržni delež dizla se je skrčil na komaj 16,8 odstotka. Pri bencinskih motorjih se je tržni delež zmanjšal s 40 na 36 odstotkov. Oba osrednja pogona tako predstavljata le še dobro polovico vseh prodanih novih avtomobilov.

Tržni deleži pogonov v Evropski uniji za 1. četrtletje:

2022 2021 bencin 36 % 40,8 % dizel 16,8 % 22,1 % električni 10,0 % 5,7 % hibridi 25,1 % 20,9 % priključni hibridi 8,9 % 8,2 %

Pri alternativnih pogonih izstopajo klasični hibridi s 25-odstotnim tržnim deležem, skupno so jih prodali 563 tisoč. Prodaja električnih avtomobilov se je v primerjavi z lanskim prvim četrtletjem skoraj podvojila in prehitela priključne hibride. Vsak deseti novi prodani avtomobil v Evropi je bil letos električni, tržni delež priključnih hibridov znaša slabih devet odstotkov. Skupno imajo torej vozila s priključnim kablom 18,9-odstotni tržni delež.

Tržni delež električnih avtomobilov se je podvojil tudi v Sloveniji. Do zdaj sta bila letos najuspešnejša posamična električna avtomobila tesla model Y in dacia spring. Foto: Gašper Pirman

Prodaja in tržni deleži glede na pogon (1. četrtletje 2022) v Sloveniji

Po podatkih ACEA smo v Sloveniji v prvem četrtletju registrirali 553 povsem električnih avtomobilov, kar je bilo 61 odstotkov več kot v prvem četrtletju lani. Občutno je zrasla tudi prodaja priključnih hibridov. Registrirali so jih 176, lani v tem obdobju le 22. Lani so slovenski trgovci tako v prvih treh mesecih registrirali 364 vozil, letos že 729. Porast je torej stoodstoten.

2022 delež 2021 delež bencin 7885 61,8 % 9679 59,4 % dizel 2250 17,6 % 4813 29,5 % HEV 1717 13,5 % 1312 8,1 % električni 553 4,3 % 342 2,1 % drugo 171 1,3 % 123 0,8 % PHEV 176 1,4 % 22 0,1 %

Razlika prodaje v 1. četrtletju za pogone v Sloveniji:

bencin -18,5% dizel -53,3% HEV 30,9% električni 61,7% drugo 39% PHEV 700%

vir: ACEA

Pri alternativnih pogonih izstopajo klasični hibridi. Foto: Gregor Pavšič

Alternativni pogon je imel vsak peti prodani nov avtomobil

V prvem četrtletju je imel še vedno v Sloveniji največji delež bencinski motor (61,8 %). To je 1,9 odstotne točke več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najbolj je letos strmoglavila prodaja dizelsko gnanih avtomobilov in sicer se je tržni delež zmanjšal za 12 odstotnih točk. Delež električnih avtomobilov se je podvojil.

Ker je bilo v prvem četrtletju registriranih več električnih avtomobilov in priključnih hibridov, na drugi strani pa statistika izpostavlja strm padec novih avtomobilov z bencinskim in predvsem dizelskimi motorji (kar - 53 %!), se je delež novih avtomobilov z vsemi oblikami alternativnih pogonov povečal na dobrih 20 odstotkov. Lani je ta na letni ravni znašal dobrih 15 odstotkov.

Poceni dacia spring lovi teslo Y



Med posameznimi električnimi modeli je bila v Sloveniji v prvih štirih mesecih najuspešnejša tesla model Y. Registrirali so jih 77. Na skupno drugo mesto se je nekoliko presenetljivo prebila dacia spring. Do zdaj so jih prodali oziramo registrirali 54, od tega 81 odstotkov (44 vozil) v roke fizičinim kupcem. V prvi peterici so še tesla model 3 (52), renault twingo (38) in renault zoe (38).



Skupno smo v Sloveniji do konca aprila registrirali 666 električnih avtomobilov, lani v enakem obdobju 444. Prodaja, ki pa jo še vedno v veliki meri narekuje razpoložljivost vozil v proizvodnji, je torej narasla za polovico.