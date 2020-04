Prodajajo 45 let starega VW golfa, ki je nekaj posebnega

Leta 1974 so pri Volkswagnu na ceste poslali takrat povsem novega golfa, ki je v naslednjih štiridesetih letih spremenil podobo avtomobilskega sveta. Njegov potencial so hitro spoznali tudi ljubitelji dirkanja in leto kasneje je v Belgiji že nastal prvi dirkalnik golf. Z njim so zmagali na dirki v Hockenheimringu, kmalu pa se bo ravno ta prvi dirkalni golf prodal na dražbi RM Sotheby's.

Golf skoraj petdeset let že piše zgodbo o uspehu. Do lanskega leta so izdelali že več kot 35 milijonov avtov, gre za najbolje prodajani model znamke in za enega najbolje prodajanih avtov na svetu. Prvo generacijo so oblikovali pri legendarnem Italdesign Giorgetto Giugiaro ter za naslednika hrošča pripravili kar precej novih rešitev. Pogon se je preselil na sprednji kolesni par, prav tako se je naprej preselil motor, ki je bil povrhu vsega še tekočinsko hlajen.

Nastal leto dni pred kultnim GTI

Prvi dirkalni golf prve generacije je nastal v belgijskem mestu Zolder leta 1975. To je leto dni prej, preden so pri Volkswagnu predstavili športni model GTI. Rolf Nothelle je kompaktni model spremenil v dirkaško uspešnico, narejeno po pravilih skupine 2.

Nothelle je takrat namesto serijskega motorja s 50 ali 70 ''konji'' vgradil 1,6-litrski štirivaljni motor s 166 ''konji'', ki se je zavrtel do 8.000 vrtljajev. Že v krstni sezoni je Bernd Lilier z njim zmagal na veliki nagradi Hockenheimringa.

Sprva je bil spredaj vgrajen 1,6-litrski motor, leta 2011 so ga nadomestili z 1,8-litrskim. Foto: RM Sotheby's

Leta 2011 obnovljen in posodobljen

Dirkalnik je ostal v lasti družine in leta 2011 ga je Marcus Nothelle na pobudo Volkswagna restavriral. Marca prihodnje leto so ga Oskubljena notranjost je podrejena izključno dirkanju. Foto: RM Sotheby's prvič pokazali javnosti z novim 1,8-litrskim motorjem s 177 ''konji'' z dvema uplinjačema Weber 45 in brezkontaktnim vžigom. Pri prenovi so mu namestili nova platišča znamke BBS, spremenjeno togo vzmetenje in vse štiri zavorne kolute (spredaj štiribatne čeljusti, zadaj dvobatne).

V notranjosti ni ostalo veliko, saj je bilo zmanjšanje mase glavni poudarek pri izdelavi dirkalnega avta. Posledično so iz notranjosti odstranili vse odvečne dele, dodali varnostno kletko in voznikov sedež s certifikatom FIA. Ročica menjalnika je podaljšana in namestili so dirkalni volanski obroč.

Avto bo na dražbi v juniju, za zdaj pa še niso določili okvirne cene.

Foto: RM Sotheby's