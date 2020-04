Prodaja avtov v Sloveniji: ti imajo marca najbolj strm padec

Podobne strme padce prodaje novih avtomobilov so doživeli tudi največji avtomobilski trgi v Evropi. V Italiji je marca, primerjano z enakim obdobjem lani, prodaja upadla celo za 89 odstotkov. Na preostalih večjih trgih je padla v razponu od 70 do 80 odstotkov. V Sloveniji so prodajni saloni in uradi, kjer bi lahko registrirali vozila, zaprti od 17. marca. Sekcija avtomobilskih uvoznikov je sicer na vlado napotila pobudo, da bi lahko registriral vsaj nova in že plačana vozila. Ta namreč ne potrebujejo tehničnega pregleda.

Marca so tako v Sloveniji registrirali 2.743 novih osebnih avtomobilov, kar je 62,4 odstotka manj kot marca lani. Prodaja lahkih gospodarskih vozil je upadla za 64,8 odstotka.

V Sloveniji so marca registrirali prvega električnega porscheja taycana. Foto: Porsche Trgovci so imeli časa le do polovice meseca

V prvi polovici marca so bile najuspešnejše znamke, ki so tudi sicer tradicionalno na vrhu bruto prodajne statistike. To kažejo podatke Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Na vrhu so Volkswagen, Renault in Škoda, za več kot 90 odstotkov je padla prodaja Oplu. Nemška znamka se je navadno uvrščala med prvo peterico, zdaj je zdrsnila na komaj dvanajsto mesto. Celotni prodajni izkupiček je dejansko odvisen od uspešnosti trgovcev v prvi polovici marca. Mercedes-Benz je marca prodal celo več avtomobilov kot marca lani.

Med posameznimi modeli sta izstopala renault clio (220 vozil) in volkswagen golf (152 vozil). Kot zanimivost lahko povemo, da so marca v Sloveniji registrirali prvega porscheja taycana. To je prvi povsem električni avtomobil tega nemškega proizvajalca športnih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič

Dvajset najuspešnejših znamk v 1. četrtletju v Sloveniji:

Prodaja 1. četrtletje 2020 Prodaja marec 2020 Marec 2020/2019 Volkswagen 2.781 611 - 48,5 % Renault 2.076 454 - 42,3 % Škoda 1.715 273 - 68,4 % Hyundai 851 204 - 28,6 % Fiat 725 96 - 70,9 % Peugeot 709 84 - 77,1 % Dacia 618 157 - 65,1 % Toyota 617 112 - 51,0 % Kia 575 103 - 54,8 % Citroen 562 79 - 77,3 % Seat 510 40 - 85,5 % Opel 361 34 - 92,8 % BMW 295 51 - 68,3 % Mercedes-Benz 293 86 + 11,6 % Ford 291 58 - 67,6 % Suzuki 280 62 - 70,7 % Nissan 279 41 - 80,6 % Audi 276 55 - 61,8 % Mazda 157 30 - 71,4 % Volvo 86 13 - 78,3 %

Vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenije